Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Слован
Атлетик - Слован: обзор матча 02 декабря 2011
Атлетик
02.12.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа F, 5 тур
2 : 1
Завершен
Слован
15'
О. де Маркос
75'
М. Сусаета
39'
Ф. Шебо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Слован
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
Э. Грендель
️️️️
М. Милинкович
Замена
М. Лачны
️️️️
И. Жофчак
Замена
Л. Паушек
️️️️
К. Колчак
ГОЛ! 2:1!
М. Сусаета
Пас отдал
О. де Маркос
Желтая карточка
Й. Ортенече
Желтая карточка
М. Милинкович
Желтая карточка
Ф. Шебо
Замена
Г. Токеро
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
А. Ираола
️️️️
И. Перес
Желтая карточка
Ю. Галенар
ГОЛ! 1:1!
Ф. Шебо
Пас отдал
М. Милинкович
Желтая карточка
М. Багайоко
ГОЛ! 1:0!
О. де Маркос
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Слован
1
Матуш Путноцки
ВР
28
Мариан Хад
ЦЗ
6
Мартин Добротка
ЦЗ
18
Мамаду Багайоко
ЦЗ
10
Игор Жофчак
ЛП
95
Марко Милинкович
ЛВ
17
Иржи Кладрубски
ОП
21
Кристиан Колчак
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
9
Юрай Галенар
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Слован
30
Лукаш Грошшо
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
3
Радослав Аугустин
ЦП
32
Иво Таборски
ЦП
14
Марек Кужма
ЦП
8
Эрик Грендель
ЦП
20
Милош Лачны
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Ирайсос
18
Ортенече
45
Аморебиета
18
де Маркос
88
Мартинес
21
Эррера
14
Сусаета
8
Итурраспе
21
Перес
10
Муньяин
12
Льоренте
3-1-3-1-2
1
Путноцки
28
Хад
6
Добротка
18
Багайоко
17
Кладрубски
21
Колчак
31
Геде
10
Жофчак
95
Милинкович
33
Шебо
9
Галенар
21
Перес
51
Ираола
51
Ираола
21
Перес
12
Льоренте
23
Токеро
23
Токеро
12
Льоренте
21
Колчак
25
Паушек
25
Паушек
21
Колчак
10
Жофчак
20
Лачны
20
Лачны
10
Жофчак
95
Милинкович
8
Грендель
8
Грендель
95
Милинкович
Остались в запасе
Атлетик
Слован
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Марсело Бьелса
3
Радослав Аугустин
ЦП
32
Иво Таборски
ЦП
14
Марек Кужма
ЦП
30
Лукаш Грошшо
ВР
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
Остались в запасе
3
Радослав Аугустин
ЦП
32
Иво Таборски
ЦП
14
Марек Кужма
ЦП
30
Лукаш Грошшо
ВР
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Атлетик - Слован
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
Новости команд
Все
Атлетик
Слован
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Только одна команда идет в ЛЧ без очков после четырех туров – с ней работает экс-тренер «Ахмата»
5 ноября
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Только одна команда идет в ЛЧ без очков после четырех туров – с ней работает экс-тренер «Ахмата»
5 ноября
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «ЛАСКа» и «Слована» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Рома» – «Слован Братислава»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+