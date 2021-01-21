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Расписание матчей
Испания. Кубок
Ибица - Атлетик
Ибица - Атлетик: обзор матча 21 января 2021
Ибица
21.01.2021, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Атлетик
52'
Р. Гарсия
90+2'
У. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ибица - Атлетик
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
У. Нуньес
75'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Желтая карточка
К. Сибо
72'
71'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
У. Венцедор
71'
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
М. Баленсиага
62'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Вильялибре
Желтая карточка
Д. Гольдар
53'
52'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
46'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Морсильо
46'
Замена
И. Муньяин
️️️️
О. Сансет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ибица
1
Germán Parreño
ВР
3
Давид Гольдар
ЦЗ
22
Kike López
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
16
Rubén
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
12
Manu Molina
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Ибица
23
Хави Васкес
ЦЗ
2
Francisco Grima
ЦЗ
13
Kellyan García
ЦФ
0
J. Pardo
ЦФ
21
David Batanero
ЦФ
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
10
Sergio Cirio
ЦФ
9
Анхель Родадо
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
2-3-5
1
3
Гольдар
22
15
8
6
Сибо
3
9
11
12
16
4-1-1-3-1
13
Эскьета
15
Леке
5
Альварес
14
Нуньес
18
Баленсиага
6
Весга
12
Венцедор
7
Беренгер
8
Сансет
7
Морсильо
12
Вильялибре
18
Баленсиага
17
Бершиче
17
Бершиче
18
Баленсиага
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
8
Сансет
10
Муньяин
10
Муньяин
8
Сансет
7
Морсильо
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Морсильо
12
Вильялибре
9
Уильямс
9
Уильямс
12
Вильялибре
Остались в запасе
Ибица
Атлетик
13
Kellyan García
ЦФ
0
J. Pardo
ЦФ
23
Хави Васкес
ЦЗ
21
David Batanero
ЦФ
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
2
Francisco Grima
ЦЗ
26
Adrien Perez
ЦФ
10
Sergio Cirio
ЦФ
9
Анхель Родадо
ЦФ
1
Унаи Симон
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Kellyan García
ЦФ
0
J. Pardo
ЦФ
23
Хави Васкес
ЦЗ
21
David Batanero
ЦФ
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
2
Francisco Grima
ЦЗ
26
Adrien Perez
ЦФ
10
Sergio Cirio
ЦФ
9
Анхель Родадо
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Ибица - Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ибица
Испания. Кубок, 1/64 финала
Кинтанар дель Рей
1 : 1
29.10.2025
Ибица
Испания. Кубок, 1 раунд
Конкенсе
1 : 0
30.10.2024
Ибица
Испания. Кубок, 1/64 финала
Вильяновенсе
2 : 1
02.11.2023
Ибица
Испания. Кубок, 2 раунд
Сеута
3 : 2
21.12.2022
Ибица
Испания. Кубок, 1 раунд
Кристо Атлетико
0 : 2
12.11.2022
Ибица
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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