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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль Ирони - Атлетик
Хапоэль Ирони - Атлетик: обзор матча 28 ноября 2012
Хапоэль Ирони
28.11.2012, среда, 22:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
0 : 2
Завершен
Атлетик
34'
Ф. Льоренте
76'
Г. Токеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль Ирони - Атлетик
Желтая карточка
Э. Габай
90'
+3
85'
Замена
Й. Хавьер Видаль
️️️️
А. Пенья
77'
Замена
И. Ундабаррена
️️️️
И. Мартинес
76'
ГОЛ! 0:2!
Г. Токеро
Пас отдал
Ф. Льоренте
Желтая карточка
А. Элиша
75'
Замена
В. Марисат
️️️️
С. Саллалих
71'
67'
Желтая карточка
А. Пенья
64'
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Лопес Бланко
Замена
О. Мизрахи
️️️️
Д. Тасевски
57'
Желтая карточка
Б. Вахаба
48'
Замена
Ш. Абихазира
️️️️
Р. Порокара
46'
Желтая карточка
Ш. Тзедек
34'
34'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Г. Токеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль Ирони
13
Дани Амос
ВР
4
Бен Вахаба
ЦЗ
18
Элад Габай
ЦЗ
20
Лиор Леви
ЦЗ
5
Шир Тзедек
ЦЗ
7
Ахмед Абед
ЛП
33
Рони Порокара
ЛП
16
Ади Элиша
ЦП
26
Синтайеху Саллалих
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
40
Альваро Пенья
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Хапоэль Ирони
16
Итамар Нитцан
ВР
6
Равид Газаль
ЦП
14
Вайл Марисат
ЦП
23
Адриан Рохет
ЦП
8
Офир Мизрахи
ЦП
8
Эхуд Маарави
ЦП
19
Шимон Абихазира
ЦФ
Атлетик
30
Кепа Аррисабалага (уд.)
ВР
32
Маркель Эчеверрия
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
41
Йон Хавьер Видаль
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-5-1
13
Амос
4
Вахаба
20
Леви
5
Тзедек
18
Габай
33
Порокара
26
Саллалих
9
Эйнбиндер
22
Тасевски
7
Абед
16
Элиша
4-3-1-2
1
Фернандес
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
22
Рамальо
19
Кастильо
40
Пенья
39
Моран
18
Лопес Бланко
26
Мартинес
12
Льоренте
23
Токеро
26
Саллалих
14
Марисат
14
Марисат
26
Саллалих
33
Порокара
19
Абихазира
19
Абихазира
33
Порокара
22
Тасевски
8
Мизрахи
8
Мизрахи
22
Тасевски
26
Мартинес
8
Ундабаррена
8
Ундабаррена
26
Мартинес
40
Пенья
41
Видаль
41
Видаль
40
Пенья
18
Лопес Бланко
11
Гомес
11
Гомес
18
Лопес Бланко
Остались в запасе
Хапоэль Ирони
Атлетик
16
Итамар Нитцан
ВР
6
Равид Газаль
ЦП
23
Адриан Рохет
ЦП
8
Эхуд Маарави
ЦП
32
Маркель Эчеверрия
ЦЗ
30
Кепа Аррисабалага (уд.)
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
16
Итамар Нитцан
ВР
6
Равид Газаль
ЦП
23
Адриан Рохет
ЦП
8
Эхуд Маарави
ЦП
Остались в запасе
32
Маркель Эчеверрия
ЦЗ
30
Кепа Аррисабалага (уд.)
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Хапоэль Ирони - Атлетик
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
0 : 3
06.08.2015
Слован
Лига Европы, 3 раунд
Слован
2 : 1
30.07.2015
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 3 раунд
Хапоэль Ирони
1 : 2
07.08.2014
Динамо
Лига Европы, 3 раунд
Динамо
1 : 1
31.07.2014
Хапоэль Ирони
Лига Европы, 6 тур
Лион
2 : 0
07.12.2012
Хапоэль Ирони
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Рене Айснер
(Войтсберг)
Стадион:
Кирьят Элизер
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