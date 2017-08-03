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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Динамо Бухарест
Атлетик - Динамо Бухарест: обзор матча 03 августа 2017
Атлетик
03.08.2017, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Динамо Бухарест
24'
Р. Гарсия
29'
Р. Гарсия
86'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Динамо Бухарест
ГОЛ! 3:0!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сусаета
86'
36'
Желтая карточка
Г. Кацикас
ГОЛ! 2:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Б. Эчебаррия
29'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
О. де Маркос
24'
Начало матча
Статистика матча Атлетик - Динамо Бухарест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
- : -
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
0 : 2
09.10.2026
Динамо Бухарест
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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