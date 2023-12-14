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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ракув - Аталанта
Ракув - Аталанта: обзор матча 14 декабря 2023
Ракув
14.12.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
0 : 4
Завершен
Аталанта
14'
Л. Муриэль
26'
Д. Бонфанти
72'
Л. Муриэль
90+2'
Ш. Де Кетеларе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Аталанта
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
Ш. Де Кетеларе
Пас отдал
Т. Де Нипоти
89'
Замена
М. Сиссе
️️️️
Л. Муриэль
89'
Замена
Т. Де Нипоти
️️️️
А. Миранчук
84'
Замена
Ф. Росси
️️️️
М. Карнесекки
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
Л. Зволински
81'
Замена
С. Киттель
️️️️
Б. Новак
81'
79'
Желтая карточка
Д. Бонфанти
Замена
Д. Сореску
️️️️
Ж. Карлос
78'
Желтая карточка
Ф. Тудор
76'
72'
ГОЛ! 0:3!
Л. Муриэль
Замена
М. Кебула
️️️️
В. Кочергин
61'
33'
Желтая карточка
Э. Хольм
26'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бонфанти
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
А. Миранчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
27
Бартош Новак
АП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
(К)
АП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
20
Жеан Карлос
ЛВ
97
Tobiasz Mras
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
17
Анте Крнак
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Паоло Висмара
ВР
2
Марко Палестра
ЦЗ
14
Andrea Ceresoli
ЦЗ
47
Маттео Коломбо
ОП
48
Andrea Bonanomi
ЦП
44
Леонардо Мендичино
ЦП
52
Альберто Манцони
ЦП
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
29
Томмазо Де Нипоти
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ковачевич
25
Раковитан
15
Ковачевич
3
Рундич
5
Берггрен
10
Кочергин
95
Плавсич
7
Тудор
27
Новак
10
Йебоа
99
Зволински
4-1-3-2
29
Карнесекки
3
Хольм
21
Бонфанти
58
Дель Лунго
33
Хатебур
8
Адопо
20
Цортеа
59
Миранчук
8
Пашалич
10
Муриэль
17
Де Кетеларе
10
Кочергин
77
Кебула
77
Кебула
10
Кочергин
27
Новак
8
Киттель
8
Киттель
27
Новак
20
Карлос
20
Карлос
Карлос
18
Сореску
18
Сореску
Карлос
99
Зволински
9
Пясецки
9
Пясецки
99
Зволински
29
Карнесекки
31
Росси
31
Росси
29
Карнесекки
10
Муриэль
11
Сиссе
11
Сиссе
10
Муриэль
59
Миранчук
29
Де Нипоти
29
Де Нипоти
59
Миранчук
Остались в запасе
Ракув
Аталанта
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Tobiasz Mras
ЦП
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
95
Паоло Висмара
ВР
2
Марко Палестра
ЦЗ
14
Andrea Ceresoli
ЦЗ
47
Маттео Коломбо
ОП
48
Andrea Bonanomi
ЦП
44
Леонардо Мендичино
ЦП
52
Альберто Манцони
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Tobiasz Mras
ЦП
17
Анте Крнак
ЦФ
Остались в запасе
95
Паоло Висмара
ВР
2
Марко Палестра
ЦЗ
14
Andrea Ceresoli
ЦЗ
47
Маттео Коломбо
ОП
48
Andrea Bonanomi
ЦП
44
Леонардо Мендичино
ЦП
52
Альберто Манцони
ЦП
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ракув - Аталанта
1
2
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
2
6
Офсайды
0
1
Количество передач
242
195
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
0.34
1.28
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Энеа Йорги
(Эльбасан)
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