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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Астра
Зальцбург - Астра: обзор матча 11 декабря 2014
Зальцбург
11.12.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
5 : 1
Завершен
Астра
9'
М. Забитцер
34'
К. Кампль
46'
Алан
70'
Алан
90+2'
К. Кампль
51'
Г. Флореску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Астра
ГОЛ! 5:1!
К. Кампль
Пас отдал
Х. Сориано
90'
+2
90'
Замена
К. Фатай
️️️️
К. Будеску
Желтая карточка
К. Швеглер
83'
Замена
Ф. Шимер
️️️️
М. Хинтереггер
82'
78'
Замена
Э. Гранден
️️️️
Вильям
Замена
К. Швеглер
️️️️
П. Анкерсен
78'
Замена
Х. Сориано
️️️️
М. Бруно
74'
ГОЛ! 4:1!
Алан
Пас отдал
П. Анкерсен
70'
Желтая карточка
Б. Шмитц
67'
57'
Замена
С. Яхайя
️️️️
А. Кицу
Желтая карточка
М. Забитцер
55'
53'
Желтая карточка
А. Кицу
51'
ГОЛ! 3:1!
Г. Флореску
Пас отдал
А. Кицу
ГОЛ! 3:0!
Алан
Пас отдал
К. Кампль
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Кампль
Пас отдал
Алан
34'
ГОЛ! 1:0!
М. Забитцер
Пас отдал
К. Кампль
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
11
Алан
ЦФ
Астра
1
Силвиу Лунг
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
20
Аурелиан Кицу
ЦП
26
Лауренциу Рус
ЦП
29
Вильям
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
10
Константин Будеску
АП
8
Такаюки Сето
ПП
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Астра
33
Дэнуц Коман
ВР
6
Сейду Яхайя
ОП
88
Эллиот Гранден
ПП
19
Садат Букари
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
4-4-1-1
33
Вальке
2
Анкерсен
13
Хинтереггер
15
Чалета-Цар
22
Шмитц
20
Забитцер
27
Лаймер
8
Кейта
44
Кампль
17
Бруно
11
Алан
3-5-2
1
Лунг
15
Орош
13
Мораис
13
Бен Юссеф
8
Сето
29
Вильям
5
Флореску
22
Пляцикас
26
Рус
10
Будеску
20
Кицу
2
Анкерсен
27
Швеглер
27
Швеглер
2
Анкерсен
13
Хинтереггер
15
Шимер
15
Шимер
13
Хинтереггер
17
Бруно
19
Сориано
19
Сориано
17
Бруно
20
Кицу
6
Яхайя
6
Яхайя
20
Кицу
29
Вильям
88
Гранден
88
Гранден
29
Вильям
10
Будеску
7
Фатай
7
Фатай
10
Будеску
Остались в запасе
Зальцбург
Астра
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
19
Садат Букари
ЦФ
33
Дэнуц Коман
ВР
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
Остались в запасе
19
Садат Букари
ЦФ
33
Дэнуц Коман
ВР
Статистика матча Зальцбург - Астра
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Ред Булл Арена
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