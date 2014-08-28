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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астра - Лион
Астра - Лион: обзор матча 28 августа 2014
Астра
28.08.2014, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Астра - Лион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Марин Анастасовичи
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