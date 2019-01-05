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Расписание матчей
Англия. Кубок
Астон Вилла - Суонси
Астон Вилла - Суонси: обзор матча 05 января 2019
Астон Вилла
05.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Суонси
47'
Н. Дайер
78'
Д. Фултон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Астон Вилла - Суонси
90'
+3
Желтая карточка
Л. Фер
Желтая карточка
Н. Тэйлор
86'
78'
ГОЛ! 0:2!
Д. Фултон
Пас отдал
Л. Фер
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
71'
47'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дайер
Пас отдал
Л. Фер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
4-3-2-1
91
Калинич
3
Тэйлор
4
Элфик
21
Хаттон
14
Бри
37
Адома
7
МакГинн
12
Уилэн
17
О'Харе
21
Эль-Гази
25
Хоган
4-1-1-2-1
1
Мюлдер
26
Ноутон
3
ван дер Хоорн
6
Родон
14
Робертс
8
Фер
6
Гримес
43
Целина
15
Раутледж
12
Дайер
Остались в запасе
Астон Вилла
Суонси
31
Джед Стир
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
7
Даниэль Джеймс
ПВ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Астон Вилла - Суонси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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