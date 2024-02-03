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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 03 февраля 2024
Шеффилд Юнайтед
03.02.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 5
Завершен
Астон Вилла
12'
Д. МакГинн
16'
О. Уоткинс
20'
Л. Бэйли
30'
Ю. Тилеманс
47'
А. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла
81'
Замена
М. Роджерс
️️️️
Ю. Тилеманс
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Д. Макэйти
72'
71'
Замена
Т. Ироегбунам
️️️️
Д. МакГинн
Замена
К. Арчер
️️️️
Б. Бреретон
65'
60'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Бэйли
59'
Замена
М. Кэш
️️️️
Э. Конса
Замена
Б. Осборн
️️️️
А. Брукс
50'
Замена
Д. Робинсон
️️️️
Р. Норрингтон-Дэвис
50'
47'
ГОЛ! 0:5!
А. Морено
Пас отдал
О. Уоткинс
46'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Д. Луис
Замена
Г. Хамер
️️️️
В. Осула
46'
Желтая карточка
Д. Богль
44'
30'
ГОЛ! 0:4!
Ю. Тилеманс
20'
ГОЛ! 0:3!
Л. Бэйли
Пас отдал
О. Уоткинс
16'
ГОЛ! 0:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Луис
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакГинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
(К)
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Андре Брукс
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
38
Густаво Хамер
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
26
Райан Уан
ЦФ
Астон Вилла
42
Джеймс Райт
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
15
Ахмедходжич
6
Трасти
30
Норрингтон-Дэвис
27
Холгейт
5
Соуза
2
Богль
11
Брукс
24
Макэйти
22
Бреретон
10
Осула
4-2-2-2
1
Мартинес
15
Конса
34
Карлос
2
Лангле
11
Алекс Морено
12
Луис
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Бэйли
11
Уоткинс
30
Норрингтон-Дэвис
14
Робинсон
14
Робинсон
30
Норрингтон-Дэвис
11
Брукс
23
Осборн
23
Осборн
11
Брукс
10
Осула
38
Хамер
38
Хамер
10
Осула
24
Макэйти
22
Дэвис
22
Дэвис
24
Макэйти
22
Бреретон
9
Арчер
9
Арчер
22
Бреретон
15
Конса
2
Кэш
2
Кэш
15
Конса
7
МакГинн
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
7
МакГинн
12
Луис
41
Рэмзи
41
Рэмзи
12
Луис
18
Тилеманс
17
Роджерс
17
Роджерс
18
Тилеманс
17
Бэйли
19
Диаби
19
Диаби
17
Бэйли
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
30
Жордан Амисса
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
26
Райан Уан
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
42
Джеймс Райт
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
26
Райан Уан
ЦФ
Остались в запасе
42
Джеймс Райт
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
5
10
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
7
Офсайды
6
0
Количество передач
328
629
Сейвы
4
4
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
1.26
2.27
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Бремэлл Лейн
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