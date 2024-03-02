Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лутон Таун - Астон Вилла
Лутон Таун - Астон Вилла: обзор матча 02 марта 2024
Лутон Таун
02.03.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 3
Завершен
Астон Вилла
66'
Т. Чон
72'
К. Моррис
24'
О. Уоткинс
38'
О. Уоткинс
89'
Л. Динь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Астон Вилла
90'
+2
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
89'
ГОЛ! 2:3!
Л. Динь
Пас отдал
М. Диаби
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Т. Чон
84'
79'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Ю. Тилеманс
79'
Замена
Т. Ироегбунам
️️️️
М. Роджерс
79'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Бэйли
79'
Замена
Л. Динь
️️️️
А. Морено
ГОЛ! 2:2!
К. Моррис
Пас отдал
А. Даути
72'
ГОЛ! 1:2!
Т. Чон
Пас отдал
Р. Бурк
66'
Замена
Д. Хасиока
️️️️
Э. Таунсенд
53'
50'
Желтая карточка
М. Роджерс
45'
+5
Желтая карточка
Л. Бэйли
45'
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
Р. Бурк
38'
38'
ГОЛ! 0:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Луис
29'
Замена
М. Роджерс
️️️️
Д. Рэмзи
24'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
Л. Бэйли
Замена
Ч. Огбене
️️️️
А. Белл
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
18
Джордан Кларк
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
14
Даики Хасиока
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
4-1-3-2
1
Камински
15
Менжи
32
Бурк
17
Белл
12
Каборе
6
Баркли
45
Даути
18
Кларк
25
Таунсенд
9
Моррис
19
Чон
4-1-2-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Лангле
11
Алекс Морено
12
Луис
18
Тилеманс
7
МакГинн
41
Рэмзи
17
Бэйли
11
Уоткинс
25
Таунсенд
14
Хасиока
14
Хасиока
25
Таунсенд
19
Чон
17
Мпанцу
17
Мпанцу
19
Чон
17
Белл
27
Огбене
27
Огбене
17
Белл
11
Алекс Морено
12
Динь
12
Динь
11
Алекс Морено
Роджерс
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
Роджерс
18
Тилеманс
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
18
Тилеманс
41
Рэмзи
17
Роджерс
17
Роджерс
41
Рэмзи
17
Бэйли
19
Диаби
19
Диаби
17
Бэйли
Остались в запасе
Лутон Таун
Астон Вилла
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Лутон Таун - Астон Вилла
1
4
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
6
Нарушения
8
19
Офсайды
3
1
Количество передач
363
439
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
2.28
1.83
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
Новости команд
Все
Лутон Таун
Астон Вилла
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:57
Радимов: «Батракова в «Астон Виллу» точно бы не взяли»
Вчера, 23:44
1
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:25
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
25 ноября
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
25 ноября
1
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:57
Радимов: «Батракова в «Астон Виллу» точно бы не взяли»
Вчера, 23:44
1
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:25
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
25 ноября
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
25 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+