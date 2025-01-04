Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Лестер
Астон Вилла - Лестер: обзор матча 04 января 2025
Астон Вилла
04.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
58'
Р. Баркли
76'
Л. Бэйли
63'
С. Мавидиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Лестер
90'
+5
Желтая карточка
Б. Сумаре
90'
Замена
Б. Рид
️️️️
Л. Томас
83'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
Ж. Айю
82'
Замена
П. Дака
️️️️
Б. Эль-Ханнус
82'
Замена
К. Околи
️️️️
К. Коди
ГОЛ! 2:1!
Л. Бэйли
Пас отдал
Я. Матсен
76'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Л. Динь
76'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Р. Баркли
76'
63'
ГОЛ! 1:1!
С. Мавидиди
62'
Замена
В. Фас
️️️️
Я. Вестергор
ГОЛ! 1:0!
Р. Баркли
58'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Д. МакГинн
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
14
Бобби Рид
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
37
Will Alves
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
4-1-3-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
8
Камара
18
Тилеманс
6
Баркли
7
МакГинн
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-1-1-1-3
1
Столярчик
24
Джастин
15
Коди
23
Вестергор
33
Томас
34
Сумаре
4
Уинкс
11
Эль-Ханнус
10
Айю
45
Мавидиди
9
Варди
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
7
МакГинн
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
МакГинн
6
Баркли
10
Буэндия
10
Буэндия
6
Баркли
23
Вестергор
4
Фас
4
Фас
23
Вестергор
15
Коди
5
Околи
5
Околи
15
Коди
33
Томас
14
Рид
14
Рид
33
Томас
10
Айю
10
Буонанотте
10
Буонанотте
10
Айю
11
Эль-Ханнус
27
Дака
27
Дака
11
Эль-Ханнус
Остались в запасе
Астон Вилла
Лестер
1
Робин Ольсен
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Даниэль Иверсен
ВР
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
37
Will Alves
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
37
Will Alves
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Астон Вилла - Лестер
1
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
607
392
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.36
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Лестер
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
Радимов: «Батракова в «Астон Виллу» точно бы не взяли»
27 ноября
1
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
25 ноября
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
25 ноября
1
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
Радимов: «Батракова в «Астон Виллу» точно бы не взяли»
27 ноября
1
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
25 ноября
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
25 ноября
1
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+