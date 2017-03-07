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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Астон Вилла
Хаддерсфилд Таун - Астон Вилла: обзор матча 07 марта 2017
Хаддерсфилд Таун
07.03.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
69'
Т. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Астон Вилла
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
К. Куанер
88'
Желтая карточка
К. Куанер
87'
87'
Замена
️️️️
Н. Тэйлор
85'
Желтая карточка
Д. Коджиа
Замена
️️️️
Р. ван Ла Парра
84'
83'
Желтая карточка
Н. Бэйкер
81'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Ж. Амави
ГОЛ! 1:0!
Т. Смит
Пас отдал
А. Муй
69'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
И. Браун
68'
Желтая карточка
А. Муй
67'
64'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
29'
Желтая карточка
М. Йединак
Желтая карточка
К. Лев
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
37
Исайя Браун
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
15
Майл Йединак
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Хаддерсфилд Таун
41
Люк Коддингтон
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-3-2-1
1
Коулмэн
44
Хефеле
15
Лев
26
Шиндлер
2
Смит
13
Муй
3
ван Ла Парра
6
Хогг
37
Браун
10
Качунга
23
Куанер
3-3-3-1
26
Джонстон
14
Бри
17
Честер
17
Бэйкер
23
Амави
15
Йединак
3
Тэйлор
37
Адома
14
Хурихейн
23
Лэнсбери
26
Коджиа
23
Куанер
8
Биллинг
8
Биллинг
23
Куанер
37
Браун
21
Уэллс
21
Уэллс
37
Браун
23
Амави
9
Дэвис
9
Дэвис
23
Амави
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Астон Вилла
41
Люк Коддингтон
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
19
Джек Пэйн
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
31
Марк Банн
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
41
Люк Коддингтон
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
19
Джек Пэйн
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Астон Вилла
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Джон Смит'с
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