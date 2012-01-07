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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бристоль Роверс - Астон Вилла
Бристоль Роверс - Астон Вилла: обзор матча 07 января 2012
Бристоль Роверс
07.01.2012, суббота, 21:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бристоль Роверс - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
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