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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Астерас
Спарта - Астерас: обзор матча 26 ноября 2015
Спарта
26.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
1 : 0
Завершен
Астерас
33'
Я. Брабец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Астерас
Замена
Л. Юлиш
️️️️
М. Фридек
90'
+2
87'
Желтая карточка
Э. Димуцос
Замена
М. Холек
️️️️
Б. Докал
86'
Вторая желтая
Л. Крейчи
82'
81'
Замена
Т. Пантелиадис
️️️️
В. Иглесиас
Замена
Т. Конате
️️️️
К. Фатай
80'
77'
Замена
М. Лансароте Бруно
️️️️
Т. Фонтас
Желтая карточка
Л. Крейчи
76'
66'
Замена
Э. Димуцос
️️️️
Д. Курбелис
Желтая карточка
М. Фридек
56'
55'
Желтая карточка
В. Иглесиас
ГОЛ! 1:0!
Я. Брабец
Пас отдал
Б. Докал
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
6
Лукаш Ваха
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
Астерас
21
Костас Теодоропулос
ВР
27
Брайан Льюй
ЦЗ
15
Халифа Санкаре
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
11
Николас Фернандес
ЦП
13
Георгиос Зисопулос
ЦП
9
Апостолос Янну
ЦФ
7
Пабло Мацца
ЦФ
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Спарта
1
Марек Штех
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
17
Нани
ЛВ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
18
Тьемоко Конате
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Астерас
1
Томаш Косицки
ВР
3
Тассос Пантелиадис
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
54
Рашид Амдани
ОП
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
8
Элини Димуцос
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
3-1-4-2
35
Бичик
11
Хибс
26
Намойнесу
14
Брабец
23
Маречек
7
Крейчи
9
Докал
6
Ваха
17
Фридек
7
Фатай
21
Лафата
3-5-2
21
Теодоропулос
27
Льюй
15
Санкаре
18
Яннулис
17
Иглесиас
11
Фонтас
11
Фернандес
13
Зисопулос
6
Курбелис
7
Мацца
9
Янну
9
Докал
25
Холек
25
Холек
9
Докал
7
Фатай
18
Конате
18
Конате
7
Фатай
17
Фридек
39
Юлиш
39
Юлиш
17
Фридек
17
Иглесиас
3
Пантелиадис
3
Пантелиадис
17
Иглесиас
11
Фонтас
12
Лансароте Бруно
12
Лансароте Бруно
11
Фонтас
6
Курбелис
8
Димуцос
8
Димуцос
6
Курбелис
Остались в запасе
Спарта
Астерас
1
Марек Штех
ВР
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Зденек Щасны
1
Томаш Косицки
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
54
Рашид Амдани
ОП
6
Тасос Цоканис
ЦП
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Нани
ЛВ
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
54
Рашид Амдани
ОП
6
Тасос Цоканис
ЦП
Главный тренер
Зденек Щасны
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Статистика матча Спарта - Астерас
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Дженерали Арена
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