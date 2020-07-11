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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ксанти - Астерас
Ксанти - Астерас: обзор матча 11 июля 2020
Ксанти
11.07.2020, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Астерас
56'
Х. Лисгарас
6'
Х. Регис
85'
L. FernÃ¡ndez (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ксанти - Астерас
90'
+3
Желтая карточка
Х. Мунафо
Желтая карточка
A. Kovacevic
90'
+2
85'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
L. FernÃ¡ndez
Замена
L. Sosa
️️️️
A. Karasalidis
80'
Замена
P. Durickovic
️️️️
Ф. Старжеон
80'
Желтая карточка
T. Moulin
69'
64'
Замена
F. Bellocq
️️️️
Сито
63'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
ГОЛ! 1:1!
Х. Лисгарас
Пас отдал
T. Moulin
56'
Желтая карточка
Х. Касадо
53'
Замена
A. Kovacevic
️️️️
V. Fasidis
46'
40'
Желтая карточка
G. Antzoulas
Желтая карточка
Х. Лисгарас
34'
29'
Желтая карточка
Сито
6'
ГОЛ! 0:1!
Х. Регис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ксанти
1
Carlos Abad
ВР
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
3
Хорхе Касадо
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
75
Thibault Moulin
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
91
William De Amorim
ЦП
6
Mehdi Terki
ЦФ
27
Vasilios Fasidis
ЦФ
87
Matías Castro
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
20
Хеск Регис
ЦФ
40
Сито
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Ксанти
92
Vitor Sao Bento
ВР
23
Stelios Malezas
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
8
Khassa Camara
ЦП
10
Petar Durickovic
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
6
Leandro Sosa
ЦП
11
Jordan Faucher
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
43
Alexandros Kardaris
ЦФ
22
Konstantinos Panagiotou
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
4-3-3
1
5
Баксеванидис
31
Лисгарас
4
3
Касадо
75
70
Старжеон
91
87
27
6
3-3-4
99
Цифцис
6
58
Пасалидис
27
Коцирас
3
Тасулис
44
8
Мунафо
23
Риера
10
40
Сито
20
Регис
70
Старжеон
10
10
70
Старжеон
27
21
21
27
4
6
6
4
40
Сито
14
14
40
Сито
Остались в запасе
Ксанти
Астерас
8
Константинос Тимианис
ОП
92
Vitor Sao Bento
ВР
23
Stelios Malezas
ЦЗ
8
Khassa Camara
ЦП
11
Jordan Faucher
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
43
Alexandros Kardaris
ЦФ
22
Konstantinos Panagiotou
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
8
Константинос Тимианис
ОП
92
Vitor Sao Bento
ВР
23
Stelios Malezas
ЦЗ
8
Khassa Camara
ЦП
11
Jordan Faucher
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Остались в запасе
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
43
Alexandros Kardaris
ЦФ
22
Konstantinos Panagiotou
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Ксанти - Астерас
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ксанти
Греция. Суперлига
Панетоликос
1 : 0
30.05.2021
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
2 : 1
26.05.2021
Панетоликос
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис
3 : 1
29.08.2020
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
0 : 1
26.08.2020
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
0 : 0
18.07.2020
Ксанти
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Шкода Ксанти Арена
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