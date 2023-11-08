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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Севилья
Арсенал - Севилья: обзор матча 08 ноября 2023
Арсенал
08.11.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
29'
Л. Троссард
64'
Б. Сака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Севилья
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Жоржиньо
90'
Желтая карточка
Д. Райс
85'
Замена
Я. Кивиор
️️️️
Б. Сака
85'
Желтая карточка
А. Зинченко
81'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Г. Мартинелли
81'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Л. Троссард
81'
77'
Желтая карточка
Л. Окампос
76'
Замена
Л. Окампос
️️️️
К. Салас
76'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
А. Педроса
73'
Замена
М. Диас
️️️️
Б. Сумаре
71'
Желтая карточка
Х. Санчес
66'
Желтая карточка
Б. Сумаре
65'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Д. Соу
65'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Х. Хордан
ГОЛ! 2:0!
Б. Сака
Пас отдал
Г. Мартинелли
64'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Т. Томиясу
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Троссард
Пас отдал
Б. Сака
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
(К)
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Фернандо
(К)
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
26
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Шарль Саго
ЛВ
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
10
Сусо
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
5
Томиясу
41
Райс
21
Жоржиньо
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
29
Хаверц
3-1-4-1-1
13
Дмитрович
5
Баде
4
Салас
17
Педроса
5
Фернандо
26
Гудель
19
Хордан
97
Соу
24
Санчес
9
Ламела
21
Эн-Несири
5
Томиясу
47
Зинченко
47
Зинченко
5
Томиясу
7
Сака
4
Кивиор
4
Кивиор
7
Сака
21
Жоржиньо
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
21
Жоржиньо
19
Троссард
20
Виейра
20
Виейра
19
Троссард
7
Мартинелли
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Мартинелли
17
Педроса
23
Ньянзу
23
Ньянзу
17
Педроса
19
Хордан
34
Сумаре
34
Сумаре
19
Хордан
97
Соу
11
Ракитич
11
Ракитич
97
Соу
4
Салас
7
Окампос
7
Окампос
4
Салас
Сумаре
9
Диас
9
Диас
Сумаре
Остались в запасе
Арсенал
Севилья
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Шарль Саго
ЛВ
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
1
Альберто Флорес
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Шарль Саго
ЛВ
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Арсенал - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Эмирейтс
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