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Лига Европы 2026/2027
Буде-Глимт - Арсенал
Буде-Глимт - Арсенал: обзор матча 13 октября 2022
Буде-Глимт
13.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа A, 4 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
24'
Б. Сака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Арсенал
90'
+2
Желтая карточка
М. Тернер
89'
Желтая карточка
Т. Парти
Замена
Д. Мвука
️️️️
А. Пеллегрино
89'
Замена
Б. Матиас Мое
️️️️
М. Хейбротен
89'
84'
Замена
Т. Парти
️️️️
А. Локонга
Замена
Л. Салвесен
️️️️
Р. Эспейор
76'
70'
Замена
Маркиньос
️️️️
М. Эдегор
70'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Б. Уайт
Желтая карточка
У. Ветлесен
66'
59'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Р. Нелсон
59'
Замена
Г. Джака
️️️️
Б. Сака
30'
Желтая карточка
Б. Сака
24'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сака
Замена
А. Гренбек
️️️️
У. Салтнес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
22
Джоэль Мвука
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
4-1-2-2-1
12
Хайкин
22
Хейбротен
2
Лоде
2
Сампстед
5
Вембангомо
7
Берг
10
Ветлесен
14
Салтнес
90
Пеллегрино
9
Сольбаккен
11
Эспейор
4-2-3-1
30
Тернер
4
Уайт
2
Салиба
6
Холдинг
63
Тирни
20
Виейра
6
Локонга
17
Нелсон
8
Эдегор
7
Сака
9
Нкетиа
11
Эспейор
15
Салвесен
15
Салвесен
11
Эспейор
14
Салтнес
11
Гренбек
11
Гренбек
14
Салтнес
22
Хейбротен
18
Мое
18
Мое
22
Хейбротен
90
Пеллегрино
22
Мвука
22
Мвука
90
Пеллегрино
7
Сака
34
Джака
34
Джака
7
Сака
17
Нелсон
7
Мартинелли
7
Мартинелли
17
Нелсон
4
Уайт
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Уайт
8
Эдегор
11
Маркиньос
11
Маркиньос
8
Эдегор
6
Локонга
18
Парти
18
Парти
6
Локонга
Остались в запасе
Буде-Глимт
Арсенал
10
Сондре Серли
ПВ
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Карл Хейн
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Габриэль
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
10
Сондре Серли
ПВ
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Габриэль
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Буде-Глимт - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Ирфан Пельто
(Сараево)
Стадион:
Аспмюра
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