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Сахалин - Арсенал
Сахалин - Арсенал: обзор матча 26 сентября 2018
Сахалин
26.09.2018, среда, 11:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сахалин - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
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