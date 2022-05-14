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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - РБ Лейпциг
Арминия - РБ Лейпциг: обзор матча 14 мая 2022
Арминия
14.05.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
70'
Я. Серра
90+3'
В. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арминия - РБ Лейпциг
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
В. Орбан
Пас отдал
Д. Собослаи
Замена
А. Шепф
️️️️
Р. Хак
90'
Замена
А. Андраде
️️️️
Й. Нильссон
90'
89'
Желтая карточка
Т. Адамс
86'
Замена
У. Новоа
️️️️
Анхелиньо
86'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Кампль
Желтая карточка
Й. Нильссон
85'
Замена
С. Брюннер
️️️️
А. Пипер
80'
73'
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Лаймер
73'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Э. Форсберг
ГОЛ! 1:0!
Я. Серра
70'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
С. Василиадис
63'
Замена
Б. Индже
️️️️
П. Виммер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
25
Робин Хак
ЛВ
24
Мануэль Претль
ОП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Арминия
1
Арне Шульц
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ортега
7
Лаурсен
5
Пипер
4
Нильссон
5
Рамуш
24
Претль
7
Окугава
19
Василиадис
25
Хак
8
Виммер
13
Серра
3-2-2-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
3
Симакан
4
Орбан
39
Хенрикс
17
Анхелиньо
27
Лаймер
44
Кампль
10
Форсберг
19
Силва
28
Нкунку
25
Хак
18
Шепф
18
Шепф
25
Хак
4
Нильссон
16
Андраде
16
Андраде
4
Нильссон
5
Пипер
27
Брюннер
27
Брюннер
5
Пипер
19
Василиадис
6
Кунце
6
Кунце
19
Василиадис
8
Виммер
27
Индже
27
Индже
8
Виммер
17
Анхелиньо
12
Новоа
12
Новоа
17
Анхелиньо
44
Кампль
8
Собослаи
8
Собослаи
44
Кампль
27
Лаймер
12
Адамс
12
Адамс
27
Лаймер
10
Форсберг
20
Ольмо
20
Ольмо
10
Форсберг
Остались в запасе
Арминия
РБ Лейпциг
1
Арне Шульц
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
Главный тренер
Франк Крамер
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Арне Шульц
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Арминия - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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