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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Аугсбург
Арминия - Аугсбург: обзор матча 04 марта 2022
Арминия
04.03.2022, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
50'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арминия - Аугсбург
90'
+1
Желтая карточка
Я. Моравек
87'
Замена
Я. Моравек
️️️️
А. Майер
87'
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
Д. Калиджиури
78'
Желтая карточка
М. Педерсен
Замена
Б. Ласм
️️️️
Ф. Клоз
76'
Замена
Д. Белло
️️️️
Г. Кастро
76'
Замена
Н. де Медина
️️️️
С. Брюннер
76'
Желтая карточка
С. Брюннер
75'
73'
Желтая карточка
М. Грегоритч
68'
Замена
А. Хан
️️️️
Н. Саренрен-Баце
68'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Р. Варгас
Замена
Р. Хак
️️️️
М. Окугава
67'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
П. Виммер
67'
Желтая карточка
Ф. Клоз
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калиджиури
Пас отдал
Иаго
Желтая карточка
С. Василиадис
45'
+4
33'
Замена
Ф. Винтер
️️️️
Ф. Удуохай
26'
Желтая карточка
К. Груэсо
21'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
2
Джордж Белло
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
24
Мануэль Претль
ОП
11
Брайан Ласм
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ортега
5
Рамуш
4
Нильссон
16
Андраде
27
Брюннер
6
Кунце
7
Окугава
19
Василиадис
8
Кастро
8
Виммер
9
Клоз
4-1-1-3-1
12
Гикевич
14
Гаувелеув
2
Удуохай
39
Оксфорд
57
Иаго
10
Майер
11
Груэсо
20
Калиджиури
37
Саренрен-Баце
11
Варгас
11
Грегоритч
8
Кастро
2
Белло
2
Белло
8
Кастро
27
Брюннер
4
де Медина
4
де Медина
27
Брюннер
7
Окугава
25
Хак
25
Хак
7
Окугава
9
Клоз
11
Ласм
11
Ласм
9
Клоз
8
Виммер
26
Крюгер
26
Крюгер
8
Виммер
11
Варгас
22
Педерсен
22
Педерсен
11
Варгас
2
Удуохай
3
Винтер
3
Винтер
2
Удуохай
20
Калиджиури
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
20
Калиджиури
10
Майер
30
Моравек
30
Моравек
10
Майер
37
Саренрен-Баце
28
Хан
28
Хан
37
Саренрен-Баце
Остались в запасе
Арминия
Аугсбург
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
24
Мануэль Претль
ОП
Главный тренер
Франк Крамер
40
Томаш Коубек
ВР
9
Рикардо Пепи
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
24
Мануэль Претль
ОП
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
9
Рикардо Пепи
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Арминия - Аугсбург
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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