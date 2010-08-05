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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арис - Ягеллония
Арис - Ягеллония: обзор матча 05 августа 2010
Арис
05.08.2010, четверг, 21:45
Лига Европы
2 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Ягеллония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Арис - Ягеллония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
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3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
- : -
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
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1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
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1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 12 тур
Ягеллония
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Висла Плоцк
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22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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