Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гомель - Арис
Гомель - Арис: обзор матча 27 июля 2022
Гомель
27.07.2022, среда, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 5
Завершен
Арис
45'
А. Грэй
90+3'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гомель - Арис
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
А. Грэй
Пас отдал
Х. Итурбе
90'
Желтая карточка
Б. Дабо
Замена
К. Ермакович
️️️️
П. Седько
88'
Замена
В. Совпель
️️️️
И. Костров
87'
83'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Р. Камашу
81'
Желтая карточка
М. Персман
Замена
А. Потапенко
️️️️
Р. Адеола
80'
Замена
Д. Козловский
️️️️
А. Ануфриев
68'
63'
Желтая карточка
Ш. Дукур
46'
Замена
М. Одубайо
️️️️
С. М'Баката
46'
Замена
М. Персман
️️️️
Б. Мазику
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Грэй
Пас отдал
Д. Мансини
33'
Желтая карточка
Б. Мазику
23'
Замена
Б. Дабо
️️️️
П. Шейх
18'
Желтая карточка
П. Шейх
17'
Желтая карточка
С. М'Баката
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Игорь Костров
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
15
Александр Макась
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Арис
23
Хулиан
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
22
Салем М'Баката
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
77
Василий Совпель
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
15
Денис Козловский
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
Арис
43
Марвин Персман
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
4-2-2-2
87
Ковалев
8
Пантя
3
Сокол
55
Аффи
19
Кучинский
8
Костров
25
Бага
26
Седько
8
Ануфриев
7
Адеола
15
Макась
3-1-2-2-2
23
Хулиан
4
Фабиано
14
Брабец
18
Мазику
8
Дукур
24
Шейх
64
Камашу
7
Мансини
77
Пальма
45
Грэй
22
М'Баката
8
Костров
77
Совпель
77
Совпель
8
Костров
7
Адеола
17
Потапенко
17
Потапенко
7
Адеола
8
Ануфриев
15
Козловский
15
Козловский
8
Ануфриев
26
Седько
8
Ермакович
8
Ермакович
26
Седько
18
Мазику
43
Персман
43
Персман
18
Мазику
22
М'Баката
28
Одубайо
28
Одубайо
22
М'Баката
24
Шейх
6
Дабо
6
Дабо
24
Шейх
64
Камашу
11
Итурбе
11
Итурбе
64
Камашу
Остались в запасе
Гомель
Арис
16
Денис Садовский
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Гомель - Арис
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Гомель
Арис
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Гомель» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 28 тура
5 ноября
«Днепр» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Гомель» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 28 тура
5 ноября
«Днепр» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Клуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Клуб РПЛ подпишет Дуду
29 июня
2
Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии
2025.08.01 21:09
1
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
2025.07.30 19:53
3
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 08:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+