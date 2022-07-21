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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Арис - Гомель
Арис - Гомель: обзор матча 21 июля 2022
Арис
21.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
5 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Гомель
16'
А. Грэй (П)
28'
Х. Итурбе
31'
Р. Камашу
61'
Л. Пальма
79'
А. Грэй
11'
Фабиано (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Арис - Гомель
Замена
Б. Мазику
️️️️
М. Персман
82'
80'
Замена
А. Потапенко
️️️️
П. Седько
ГОЛ! 5:1!
А. Грэй
Пас отдал
Л. Пальма
79'
75'
Желтая карточка
П. Седько
73'
Замена
К. Ермакович
️️️️
Р. Адеола
Замена
Д. Мансини
️️️️
Х. Итурбе
70'
Замена
П. Шейх
️️️️
Б. Дабо
70'
ГОЛ! 4:1!
Л. Пальма
61'
45'
+1
Желтая карточка
А. Ануфриев
44'
Замена
А. Ануфриев
️️️️
И. Алексиевич
33'
Желтая карточка
А. Макась
ГОЛ! 3:1!
Р. Камашу
Пас отдал
Х. Итурбе
31'
ГОЛ! 2:1!
Х. Итурбе
28'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Грэй
16'
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Фабиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
77
Луис Пальма
ЦФ
11
Хуан Итурбе
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
25
Дмитрий Бага
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Арис
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
27
Жервиньо
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
77
Василий Совпель
ОП
8
Александр Ануфриев
АП
15
Денис Козловский
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
4-1-2-3
23
Хулиан
4
Фабиано
14
Брабец
43
Персман
28
Одубайо
8
Дукур
6
Дабо
64
Камашу
11
Итурбе
77
Пальма
45
Грэй
4-3-1-2
16
Садовский
19
Кучинский
3
Матвейчик
55
Аффи
8
Пантя
25
Бага
8
Костров
13
Алексиевич
26
Седько
15
Макась
7
Адеола
43
Персман
18
Мазику
18
Мазику
43
Персман
6
Дабо
24
Шейх
24
Шейх
6
Дабо
11
Итурбе
7
Мансини
7
Мансини
11
Итурбе
13
Алексиевич
8
Ануфриев
8
Ануфриев
13
Алексиевич
26
Седько
17
Потапенко
17
Потапенко
26
Седько
7
Адеола
8
Ермакович
8
Ермакович
7
Адеола
Остались в запасе
Арис
Гомель
27
Жервиньо
ЛВ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
15
Денис Козловский
ПВ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
27
Жервиньо
ЛВ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
15
Денис Козловский
ПВ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Арис - Гомель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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