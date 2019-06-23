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Расписание матчей
Кубок Америки
Катар - Аргентина
Катар - Аргентина: обзор матча 23 июня 2019
Катар
23.06.2019, воскресенье, 22:00
Кубок Америки, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Аргентина
4'
Л. Мартинес
82'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катар - Аргентина
Желтая карточка
А. Аль-Арак
89'
85'
Замена
Г. Пеццелла
️️️️
Х. Фойт
Замена
Х. Исмаил
️️️️
П. Мигель
85'
82'
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Пас отдал
П. Дибала
Замена
А. Аль-Арак
️️️️
С. Аль-Хаджири
77'
76'
Замена
П. Дибала
️️️️
Л. Мартинес
Желтая карточка
К. Будиаф
75'
55'
Замена
М. Акунья
️️️️
Д. Ло Чельсо
Желтая карточка
А. Али
51'
44'
Желтая карточка
Х. Фойт
42'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
1
Саад Аль-Шиб
ВР
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
5
Тарек Салман
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
19
Алмоез Али
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Ренцо Саравия
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Катар
22
Мохамед аль-Бакри
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
13
Тамим аль-Мухаза
ЦЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
0
Хамид Исмаил
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
18
Ахмед Фатехи
ЦП
17
Ахмад Дузандех
ЦП
20
Абдуллах Аль-Арак
ЦП
20
Али Афиф
АП
Аргентина
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
14
Милтон Каско
ЦЗ
11
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
15
Гидо Писсаро
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
19
Матиас Суарес
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
3-3-1-3
1
Аль-Шиб
20
Аль-Хаджири
15
аль-Рави
2
Мигель
5
Салман
12
Будиаф
6
Абдулазиз
16
Хухи
11
Афиф
10
Аль-Хайдос
19
Али
4-1-1-2-2
1
Армани
4
Саравия
2
Фойт
19
Отаменди
3
Тальяфико
5
Паредес
7
Де Пауль
10
Месси
11
Ло Чельсо
22
Мартинес
9
Агуэро
20
Аль-Хаджири
20
Аль-Арак
20
Аль-Арак
20
Аль-Хаджири
2
Мигель
0
Исмаил
0
Исмаил
2
Мигель
11
Ло Чельсо
8
Акунья
8
Акунья
11
Ло Чельсо
2
Фойт
6
Пеццелла
6
Пеццелла
2
Фойт
22
Мартинес
10
Дибала
10
Дибала
22
Мартинес
Остались в запасе
Катар
Аргентина
13
Тамим аль-Мухаза
ЦЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
22
Мохамед аль-Бакри
ВР
18
Ахмед Фатехи
ЦП
21
Юсеф Хассан
ВР
17
Ахмад Дузандех
ЦП
20
Али Афиф
АП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
Главный тренер
Феликс Санчес
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
11
Рамиро Мори
ЦЗ
15
Гидо Писсаро
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
19
Матиас Суарес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
13
Тамим аль-Мухаза
ЦЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
22
Мохамед аль-Бакри
ВР
18
Ахмед Фатехи
ЦП
21
Юсеф Хассан
ВР
17
Ахмад Дузандех
ЦП
20
Али Афиф
АП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
Остались в запасе
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
14
Милтон Каско
ЦЗ
11
Рамиро Мори
ЦЗ
15
Гидо Писсаро
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
19
Матиас Суарес
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Катар - Аргентина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
Главный судья:
Хулио Баскуньян Гонсалес
Стадион:
Арена Гремио
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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