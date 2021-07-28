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Расписание матчей
Олимпиада
Франция (мол) - Япония (мол)
Франция (мол) - Япония (мол): обзор матча 28 июля 2021
Франция (мол)
28.07.2021, среда, 14:30
Олимпиада, группа A, 3 тур
0 : 4
Завершен
Япония (мол)
27'
Т. Кубо
34'
Х. Сакаи
70'
К. Миеси
90+1'
Д. Маэда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция (мол) - Япония (мол)
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
Д. Маэда
Пас отдал
Ю. Сома
80'
Замена
Д. Маэда
️️️️
А. Танака
Красная карточка
Р. Коло Муани
74'
72'
Замена
Ю. Сома
️️️️
Р. Доан
72'
Замена
К. Итакура
️️️️
В. Эндо
70'
ГОЛ! 0:3!
К. Миеси
Пас отдал
Р. Хатате
Желтая карточка
К. Мишелен
66'
Замена
М. Бар
️️️️
Т. Пембеле
62'
Замена
М. Саньян
️️️️
П. Калюлю
62'
Желтая карточка
Т. Пембеле
58'
55'
Замена
Д. Хасиока
️️️️
Х. Сакаи
46'
Замена
К. Миеси
️️️️
Т. Кубо
44'
Желтая карточка
Х. Сакаи
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Т. Саванье
38'
34'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сакаи
27'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кубо
22'
Желтая карточка
Т. Томиясу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция (мол)
0
Поль Бернардони
ВР
0
Антони Каси
ЛЗ
2
Пьер Калюлю
ЦЗ
0
Тимоте Пембеле
ЦЗ
0
Клеман Мишелен
ПЗ
0
Алексис Бека-Бека
ОП
0
Люка Тусар
ОП
0
Тежи Саванье
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Япония (мол)
23
Косеи Тани
ВР
22
Мая Йошида
ЦЗ
16
Юта Накаяма
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
6
Ватару Эндо
ОП
17
Ао Танака
ЦП
10
Рицу Доан
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
19
Рео Хатате
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Франция (мол)
0
Стефан Баич
ВР
0
Мельвен Бар
ЛЗ
0
Нильс Нкунку
ЛЗ
13
Модибо Саньян
ЦЗ
7
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
0
Арно Норден
ЛВ
0
Энцо Ле Фе
ЦП
Япония (мол)
4
Ко Итакура
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
11
Кодзи Миеси
ЦП
7
Каору Митома
ЦП
12
Кейсуке Осако
ЦФ
16
Даики Хасиока
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
4-2-1-1-2
0
Бернардони
0
Каси
2
Калюлю
0
Пембеле
0
Мишелен
0
Бека-Бека
0
Тусар
0
Саванье
8
Товен
10
Жиньяк
12
Муани
4-1-1-2-2
23
Тани
19
Сакаи
22
Йошида
16
Накаяма
15
Томиясу
6
Эндо
17
Танака
20
Кубо
10
Доан
18
Уэда
19
Хатате
0
Пембеле
0
Бар
0
Бар
0
Пембеле
2
Калюлю
13
Саньян
13
Саньян
2
Калюлю
0
Саванье
0
Ле Фе
0
Ле Фе
0
Саванье
6
Эндо
4
Итакура
4
Итакура
6
Эндо
20
Кубо
11
Миеси
11
Миеси
20
Кубо
10
Доан
7
Сома
7
Сома
10
Доан
19
Сакаи
16
Хасиока
16
Хасиока
19
Сакаи
17
Танака
11
Маэда
11
Маэда
17
Танака
Остались в запасе
Франция (мол)
Япония (мол)
0
Стефан Баич
ВР
0
Нильс Нкунку
ЛЗ
7
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
0
Арно Норден
ЛВ
7
Каору Митома
ЦП
12
Кейсуке Осако
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
0
Стефан Баич
ВР
0
Нильс Нкунку
ЛЗ
7
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
0
Арно Норден
ЛВ
Остались в запасе
7
Каору Митома
ЦП
12
Кейсуке Осако
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Франция (мол) - Япония (мол)
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Дания (мол)
2 : 3
22.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Франция (мол)
4 : 1
17.06.2025
Польша (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Франция (мол)
3 : 2
14.06.2025
Грузия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Португалия (мол)
0 : 0
11.06.2025
Франция (мол)
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
0 : 2
28.07.2025
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 5
25.07.2025
Япония (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Япония (мол)
0 : 3
02.08.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 3 тур
Израиль (мол)
0 : 1
30.07.2024
Япония (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
1 : 0
27.07.2024
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