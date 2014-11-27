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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - Аполлон
Цюрих - Аполлон: обзор матча 27 ноября 2014
Цюрих
27.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 5 тур
3 : 1
Завершен
Аполлон
31'
Б. Джимсити
38'
Я. Шихауи (П)
59'
Я. Шихауи (П)
23'
Фарлей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Аполлон
80'
Замена
Г. Сангой
️️️️
А. Гуе Гнеки
Замена
Н. Эльведи
️️️️
Б. Джимсити
80'
Желтая карточка
А. Неф
77'
Замена
А. Шермити
️️️️
Ф. Этунди
76'
73'
Желтая карточка
Ж. Паулу
Замена
Ф. Кох
️️️️
Ф. Родригес
72'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Я. Шихауи
59'
Желтая карточка
И. Кечоевич
47'
46'
Замена
М. Гульон
️️️️
К. Мерием
Желтая карточка
А. Кайевич
41'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Шихауи
38'
ГОЛ! 1:1!
Б. Джимсити
Пас отдал
Д. Кьюменто
31'
23'
ГОЛ! 0:1!
Фарлей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
1
Давид Да Коста
ВР
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
44
Франсиско Родригес
ЦП
10
Давиде Кьюменто
ЦП
20
Асмир Кайевич
ЦП
17
Яссин Шихауи
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
14
Франк Этунди
ЦФ
Главный тренер
Урс Майер
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
54
Рашид Амдани
ОП
17
Уго Лопес
ЦП
70
Фарлей
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
34
Тюрам
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
19
Абрахам Гуе Гнеки
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Цюрих
32
Энтони Фавр
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
24
Морис Брюннер
ЦП
47
Патрик Россини
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
Аполлон
31
Михалис Фани
ВР
47
Христос Антониу
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
16
Маркос Гульон
ЦП
10
Гастон Сангой
ЦФ
11
Ян Режек
ЦФ
3-5-1-1
1
Да Коста
22
Кечоевич
13
Неф
6
Джимсити
20
Кайевич
17
Шихауи
27
Шенбехлер
15
Буфф
10
Кьюменто
44
Родригес
14
Этунди
3-1-3-3
83
Вале
27
Хараламбус
50
Паулу
20
Робер
54
Амдани
17
Лопес
70
Фарлей
14
Мерием
19
Гуе Гнеки
13
Папулис
34
Тюрам
6
Джимсити
4
Эльведи
4
Эльведи
6
Джимсити
44
Родригес
2
Кох
2
Кох
44
Родригес
14
Этунди
27
Шермити
27
Шермити
14
Этунди
14
Мерием
16
Гульон
16
Гульон
14
Мерием
19
Гуе Гнеки
10
Сангой
10
Сангой
19
Гуе Гнеки
Остались в запасе
Цюрих
Аполлон
24
Морис Брюннер
ЦП
47
Патрик Россини
ЦФ
32
Энтони Фавр
ВР
19
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Урс Майер
31
Михалис Фани
ВР
47
Христос Антониу
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
11
Ян Режек
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Остались в запасе
24
Морис Брюннер
ЦП
47
Патрик Россини
ЦФ
32
Энтони Фавр
ВР
19
Армандо Садику
ЦФ
Остались в запасе
31
Михалис Фани
ВР
47
Христос Антониу
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
11
Ян Режек
ЦФ
Главный тренер
Урс Майер
Главный тренер
Иоан Андоне
Статистика матча Цюрих - Аполлон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Главный судья:
Кристо Тохвер
(Таллинн)
Стадион:
Летцигрунд
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