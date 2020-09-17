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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ОФИ - Аполлон
ОФИ - Аполлон: обзор матча 17 сентября 2020
ОФИ
17.09.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Аполлон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Аполлон
Желтая карточка
В. Селимович
82'
Замена
N. Korovesis
️️️️
К. Яннулис
80'
78'
Замена
Я. Янниотас
️️️️
Б. Дабо
Замена
N. Solis
️️️️
П. Стайкос
67'
46'
Замена
И. Питтас
️️️️
J. Pedro
46'
Замена
C. Benschop
️️️️
F. Matei
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
11
Багали Дабо
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
17
João Pedro
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
5
Esteban Sachetti
ЦФ
0
D. Aguirre
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
6
Vajebah Sakor
ЦП
11
Nazareno Solis
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Аполлон
28
Иоаннис Питтас
ЛП
25
Харис Кириаку
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
35
Charlison Benschop
ЦФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
5
Giorgos Vasiliou
ЦФ
10
S. Markovic
ЦФ
4-2-3
24
Ватерман
2
Вурос
4
Маринакис
4
Селимович
18
Яннулис
29
Мельядо
26
Стайкос
25
Фигейредо
22
2
1-2-5
99
Деметриу
27
Роберж
11
Дабо
8
5
11
Салаи
30
Дигини
0
0
26
Стайкос
11
11
26
Стайкос
18
Яннулис
34
34
18
Яннулис
10
10
0
35
35
0
17
28
Питтас
28
Питтас
17
11
Дабо
70
Янниотас
70
Янниотас
11
Дабо
Остались в запасе
ОФИ
Аполлон
32
Dimitris Sotiriou
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
6
Vajebah Sakor
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
5
Giorgos Vasiliou
ЦФ
10
S. Markovic
ЦФ
25
Харис Кириаку
ЦП
Главный тренер
Христакис Христофору
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
6
Vajebah Sakor
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Остались в запасе
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
5
Giorgos Vasiliou
ЦФ
10
S. Markovic
ЦФ
25
Харис Кириаку
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Христакис Христофору
Статистика матча ОФИ - Аполлон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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