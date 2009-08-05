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Партизан - АПОЭЛ
Партизан - АПОЭЛ: обзор матча 05 августа 2009
Партизан
05.08.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, Финал
1 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
АПОЭЛ
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