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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Докса Катокопиас - АПОЭЛ
Докса Катокопиас - АПОЭЛ: обзор матча 18 февраля 2024
Докса Катокопиас
18.02.2024, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 26 тур
0 : 1
Завершен
АПОЭЛ
62'
Г. Костадинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Докса Катокопиас - АПОЭЛ
Замена
В. Кириаку
️️️️
Г. Фофана
86'
80'
Замена
Далсью
️️️️
Г. Квилитая
Замена
Х. Кириаку
️️️️
Д. Трайчевски
75'
Желтая карточка
N. Trujić
65'
62'
ГОЛ! 0:1!
Г. Костадинов
Замена
Э. Асанте
️️️️
O. Hani
57'
57'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Л. Вильяфаньес
57'
Замена
T.
️️️️
А. Донис
46'
Замена
Д. Ндонгала
️️️️
Маркиньос
23'
Замена
Я. Сациас
️️️️
Х. Анхель Креспо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Докса Катокопиас
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
2
Simranjit Thandi
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
99
Omar Hani
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Adil Nabi
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
27
Saeid Mehri
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Докса Катокопиас
8
Stefanos Demosthenous
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
70
Mesca
ЦП
88
Эрнест Асанте
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
АПОЭЛ
78
Stefanos Kittos
ВР
5
Cipriano
ЦЗ
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
8
Далсью
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
7
Tomane
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
3-3-2-2
98
2
35
Велкоски
23
Антониадес
15
Пурич
8
Трайчевски
24
Провидакис
99
27
Фофана
7
10
4-3-1-2
27
Белец
16
Сушич
6
Жефте
3
Двали
15
Креспо
27
70
Костадинов
19
Вильяфаньес
10
Маркиньос
9
Квилитая
22
Донис
8
Трайчевски
25
Кириаку
25
Кириаку
8
Трайчевски
27
Фофана
32
Кириаку
32
Кириаку
27
Фофана
99
88
Асанте
88
Асанте
99
19
Вильяфаньес
7
Эфрем
7
Эфрем
19
Вильяфаньес
15
Креспо
18
Сациас
18
Сациас
15
Креспо
9
Квилитая
8
Далсью
8
Далсью
9
Квилитая
10
Маркиньос
77
Ндонгала
77
Ндонгала
10
Маркиньос
22
Донис
7
7
22
Донис
Остались в запасе
Докса Катокопиас
АПОЭЛ
8
Stefanos Demosthenous
ЦЗ
70
Mesca
ЦП
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
78
Stefanos Kittos
ВР
5
Cipriano
ЦЗ
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
8
Stefanos Demosthenous
ЦЗ
70
Mesca
ЦП
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Остались в запасе
78
Stefanos Kittos
ВР
5
Cipriano
ЦЗ
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Докса Катокопиас - АПОЭЛ
1
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
8
Нарушения
18
13
Офсайды
2
1
Сейвы
3
2
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
3
Матчи команд
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
Главный судья:
Constantinos Fellas, Cyprus
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