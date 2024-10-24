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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АПОЭЛ - Борац
АПОЭЛ - Борац: обзор матча 24 октября 2024
АПОЭЛ
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
0 : 1
Завершен
Борац
63'
С. Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - Борац
81'
Замена
А. Пихлер
️️️️
D. Skorup
Замена
P. Kattirtzis
️️️️
М. Майер
81'
72'
Замена
S. Vranjes
️️️️
Д. Деспотович
69'
Желтая карточка
F. Manojlović
Замена
М. Корбу
️️️️
Маркиньос
66'
Замена
А. Ба
️️️️
Д. Ндонгала
66'
63'
ГОЛ! 0:1!
С. Савич
Желтая карточка
И. Чебаке
61'
58'
Замена
Б. Николов
️️️️
М. Вукчевич
58'
Замена
Д. Греля
️️️️
N. Srećković
58'
Замена
З. Квржич
️️️️
Э. Кулашин
56'
Желтая карточка
М. Вукчевич
53'
Желтая карточка
N. Srećković
51'
Желтая карточка
Д. Деспотович
23'
Желтая карточка
Э. Кулашин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
(К)
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
34
Константинос Лайфис
ЦП
77
Давид Абагна
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
7
Макс Майер
АП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Борац
45
Filip Manojlović
ВР
16
Себастьян Эррера
(К)
ЛЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
24
Юрих Каролина
ЦЗ
98
Санди Огринец
ЦП
8
D. Skorup
ЦП
20
Nikola Srećković
ЦП
27
Энвер Кулашин
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Savvas Michos
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
17
Мариус Корбу
ЦФ
12
Альгассим Ба
ЦФ
Борац
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Nikola Pejović
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
88
Дамир Греля
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
8
Алекс Пихлер
ЦП
22
David Cavic
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
2-1-3-2-2
27
Белец
16
Сушич
29
Чебаке
3
Петрович
34
Лайфис
77
Абагна
8
Техера
10
Маркиньос
7
Майер
19
Эль-Араби
77
Ндонгала
3-3-1-3
45
2
Мейерс
24
Каролина
16
Эррера
98
Огринец
8
20
27
Кулашин
77
Савич
21
Деспотович
15
Вукчевич
7
Майер
23
23
7
Майер
10
Маркиньос
17
Корбу
17
Корбу
10
Маркиньос
77
Ндонгала
12
Ба
12
Ба
77
Ндонгала
27
Кулашин
20
Квржич
20
Квржич
27
Кулашин
20
88
Греля
88
Греля
20
15
Вукчевич
8
Николов
8
Николов
15
Вукчевич
8
8
Пихлер
8
Пихлер
8
21
Деспотович
23
23
21
Деспотович
Остались в запасе
АПОЭЛ
Борац
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Savvas Michos
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Nikola Pejović
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
22
David Cavic
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Savvas Michos
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
Остались в запасе
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Nikola Pejović
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
22
David Cavic
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Младен Зизович
Статистика матча АПОЭЛ - Борац
1
5
Всего ударов по воротам
23
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
14
Офсайды
4
1
Количество передач
556
196
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
66
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
13
2
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.31
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Кармиотисса
- : -
02.12.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
1 : 0
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Борац
3 : 2
29.11.2026
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Борац
3 : 2
29.11.2026
Сараево
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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