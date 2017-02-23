Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АПОЭЛ - Атлетик
АПОЭЛ - Атлетик: обзор матча 23 февраля 2017
АПОЭЛ
23.02.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Атлетик
46'
П. Сотириу
54'
Я. Янниотас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Атлетик
90'
+4
Желтая карточка
Г. Ирайсос
90'
Вторая желтая
А. Итурраспе
Желтая карточка
И. Де Камарго
87'
79'
Замена
С. Мерино
️️️️
О. де Маркос
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
Винисиус
76'
75'
Желтая карточка
А. Итурраспе
Замена
Вандер
️️️️
Г. Эфрем
71'
70'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Х. Этчейта
Вторая желтая
П. Сотириу
65'
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Д. Баррал
61'
Желтая карточка
Н. Иоанну
57'
57'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
М. Сусаета
54'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Я. Янниотас
54'
ГОЛ! 1:0!
П. Сотириу
Пас отдал
Г. Эфрем
46'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
П. Сотириу
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
16
Винисиус
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
10
Икер Муньяин
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
77
Вандер
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Атлетик
1
Алекс Ремиро
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
4-3-1-2
24
Ватерман
14
Иоанну
30
Меркис
23
Астис
21
Миланов
7
Эфрем
16
Винисиус
26
Мораиш
70
Янниотас
79
Сотириу
18
Баррал
4-3-2-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
3
Этчейта
5
Альварес
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
14
Сусаета
7
Эчебаррия
14
Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
7
Эфрем
77
Вандер
77
Вандер
7
Эфрем
16
Винисиус
6
Эбесилио
6
Эбесилио
16
Винисиус
18
Баррал
9
Де Камарго
9
Де Камарго
18
Баррал
3
Этчейта
8
Итурраспе
8
Итурраспе
3
Этчейта
14
Сусаета
12
Вильялибре
12
Вильялибре
14
Сусаета
18
де Маркос
9
Мерино
9
Мерино
18
де Маркос
Остались в запасе
АПОЭЛ
Атлетик
78
Урко Пардо
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Главный тренер
Томас Кристиансен
1
Алекс Ремиро
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
78
Урко Пардо
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Томас Кристиансен
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча АПОЭЛ - Атлетик
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
АПОЭЛ
Атлетик
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+