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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - АПОЭЛ
Атлетик - АПОЭЛ: обзор матча 16 февраля 2017
Атлетик
16.02.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
АПОЭЛ
38'
Г. Меркис (АГ)
61'
А. Адурис
72'
И. Уильямс
36'
Г. Эфрем
89'
Я. Янниотас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - АПОЭЛ
89'
ГОЛ! 3:2!
Я. Янниотас
Пас отдал
И. Де Камарго
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Уильямс
78'
77'
Замена
И. Астис
️️️️
П. Сотириу
73'
Замена
Э. Алонефтис
️️️️
Г. Эфрем
ГОЛ! 3:1!
И. Уильямс
Пас отдал
Р. Гарсия
72'
64'
Желтая карточка
С. Ямбере
ГОЛ! 2:1!
А. Адурис
Пас отдал
И. Муньяин
61'
60'
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Ф. Бертольо
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
А. Итурраспе
57'
Замена
И. Леке
️️️️
М. Баленсиага
57'
52'
Желтая карточка
Я. Янниотас
Желтая карточка
Э. Ляпорт
48'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Г. Меркис
38'
36'
ГОЛ! 0:1!
Г. Эфрем
Пас отдал
Винисиус
Желтая карточка
Р. Гарсия
25'
13'
Желтая карточка
Г. Меркис
9'
Желтая карточка
Г. Эфрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Беньят Эчебаррия
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
16
Винисиус
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Атлетик
1
Алекс Ремиро
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
4-2-2-2
1
Ирайсос
18
Баленсиага
5
Альварес
14
Ляпорт
18
де Маркос
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
10
Муньяин
14
Гарсия
20
Адурис
9
Уильямс
4-4-1-1
24
Ватерман
21
Миланов
30
Меркис
4
Ямбере
14
Иоанну
18
Бертольо
16
Винисиус
26
Мораиш
7
Эфрем
70
Янниотас
79
Сотириу
8
Итурраспе
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
8
Итурраспе
18
Баленсиага
15
Леке
15
Леке
18
Баленсиага
9
Уильямс
14
Сусаета
14
Сусаета
9
Уильямс
79
Сотириу
23
Астис
23
Астис
79
Сотириу
7
Эфрем
46
Алонефтис
46
Алонефтис
7
Эфрем
18
Бертольо
9
Де Камарго
9
Де Камарго
18
Бертольо
Остались в запасе
Атлетик
АПОЭЛ
1
Алекс Ремиро
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
78
Урко Пардо
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
78
Урко Пардо
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Атлетик - АПОЭЛ
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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