Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Антверпен - Лиллестрем
Антверпен - Лиллестрем: обзор матча 11 августа 2022
Антверпен
11.08.2022, четверг, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Лиллестрем
11'
А. Валенсия
69'
Б. Верстате
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Лиллестрем
84'
Желтая карточка
Т. Свендсен
81'
Желтая карточка
P. AndrÃ© Helland
Замена
Л. Красники
️️️️
Р. Де Лат
76'
Желтая карточка
Б. Верстате
71'
ГОЛ! 2:0!
Б. Верстате
Пас отдал
В. Янссен
69'
Желтая карточка
В. Янссен
66'
65'
Замена
️️️️
Х. Арон Фридйонссон
65'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
К. Кайринен
Замена
В. Янссен
️️️️
М. Фрай
59'
Замена
А. Вермерен
️️️️
П. Геркенс
59'
Замена
Б. Верстате
️️️️
Р. Наингголан
58'
Замена
В. Фишер
️️️️
М. Баликвиша
46'
46'
Замена
️️️️
M. Lundemo
46'
Замена
М. Кнудсен
️️️️
И. Ибрахимай
ГОЛ! 1:0!
А. Валенсия
Пас отдал
Р. Наингголан
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
50
Лаурит Красники
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
48
Артур Вермерен
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бутез
23
Винс
23
Алдервейрелд
51
Пачо
2
Де Лат
80
Юсуф
44
Наингголан
18
Геркенс
14
Валенсия
7
Баликвиша
9
Фрай
2-2-5
25
Реслер
20
Драгснес
29
Ибрахимай
8
2
Рангер
11
Фридйонссон
10
2
6
Кайринен
2
Де Лат
50
Красники
50
Красники
2
Де Лат
44
Наингголан
4
Верстате
4
Верстате
44
Наингголан
18
Геркенс
48
Вермерен
48
Вермерен
18
Геркенс
9
Фрай
14
Янссен
14
Янссен
9
Фрай
7
Баликвиша
7
Фишер
7
Фишер
7
Баликвиша
29
Ибрахимай
4
Кнудсен
4
Кнудсен
29
Ибрахимай
6
Кайринен
23
Свендсен
23
Свендсен
6
Кайринен
Остались в запасе
Антверпен
Лиллестрем
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Антверпен - Лиллестрем
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Босейлстадион
Новости команд
Все
Антверпен
Лиллестрем
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+