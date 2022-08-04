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Лига конференций 2026/2027
Лиллестрем - Антверпен
Лиллестрем - Антверпен: обзор матча 04 августа 2022
Лиллестрем
04.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Антверпен
45+3'
М. Кнудсен
5'
Д. Алмейда
50'
Р. Наингголан
86'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Антверпен
Замена
H. Skogvold
️️️️
И. Ибрахимай
88'
87'
Замена
К. Скотт
️️️️
Р. Наингголан
86'
ГОЛ! 1:3!
Р. Наингголан
85'
Желтая карточка
А. Валенсия
Замена
M. Lundemo
️️️️
К. Кайринен
82'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
Х. Арон Фридйонссон
82'
78'
Замена
Б. Верстате
️️️️
П. Геркенс
78'
Замена
А. Валенсия
️️️️
К. Миеси
78'
Замена
В. Фишер
️️️️
М. Баликвиша
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
Э. Гарнас
71'
69'
Желтая карточка
П. Геркенс
65'
Замена
М. Фрай
️️️️
В. Янссен
62'
Желтая карточка
В. Янссен
50'
ГОЛ! 1:2!
Р. Наингголан
Пас отдал
К. Миеси
Желтая карточка
И. Ибрахимай
48'
ГОЛ! 1:1!
М. Кнудсен
Пас отдал
К. Кайринен
45'
+3
Желтая карточка
Х. Арон Фридйонссон
34'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алмейда
Пас отдал
К. Миеси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
24
Том Петтерссон
ЛЗ
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
4
Эспен Гарнас
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
50
Лаурит Красники
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
48
Артур Вермерен
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
7
Виктор Фишер
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
3-1-2-5
20
Драгснес
5
Огбу
24
Петтерссон
18
Мэттью
4
Кнудсен
29
Ибрахимай
21
Кристиансен
2
6
Кайринен
11
Фридйонссон
4
Гарнас
4-1-3-1-1
1
Бутез
51
Пачо
2
Де Лат
4
Алмейда
23
Винс
80
Юсуф
44
Наингголан
18
Геркенс
23
Миеси
7
Баликвиша
14
Янссен
6
Кайринен
8
8
6
Кайринен
29
Ибрахимай
23
23
29
Ибрахимай
4
Гарнас
10
10
4
Гарнас
11
Фридйонссон
23
Свендсен
23
Свендсен
11
Фридйонссон
23
Миеси
14
Валенсия
14
Валенсия
23
Миеси
18
Геркенс
4
Верстате
4
Верстате
18
Геркенс
44
Наингголан
10
Скотт
10
Скотт
44
Наингголан
7
Баликвиша
7
Фишер
7
Фишер
7
Баликвиша
14
Янссен
9
Фрай
9
Фрай
14
Янссен
Остались в запасе
Лиллестрем
Антверпен
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
50
Лаурит Красники
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
48
Артур Вермерен
ЦП
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
50
Лаурит Красники
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
48
Артур Вермерен
ЦП
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Лиллестрем - Антверпен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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