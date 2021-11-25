Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Анортосис - Гент
Анортосис - Гент: обзор матча 25 ноября 2021
Анортосис
25.11.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа B, 5 тур
1 : 0
Завершен
Гент
27'
Л. Христодулопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анортосис - Гент
Желтая карточка
С. Рисванис
89'
Желтая карточка
А. Коррейя
88'
82'
Замена
И. М'Бойо
️️️️
Э. Овусу
Замена
П. Корреа
️️️️
А. Варда
81'
Замена
О. Рушиас
️️️️
Л. Христодулопулос
81'
71'
Желтая карточка
К. Опери
Замена
Д. Христофи
️️️️
М. Делетич
71'
63'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Б. Годо
63'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Р. Безус
62'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Д. Лемаич
62'
Замена
М. Самуас
️️️️
А. Кастро-Монтес
61'
Желтая карточка
Р. Безус
Желтая карточка
П. Араюри
36'
30'
Желтая карточка
Э. Овусу
ГОЛ! 1:0!
Л. Христодулопулос
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
22
Ассаф Цур
ВР
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
7
Андерсон Коррейя
ЦФ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦФ
Гент
26
Синан Болат
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Анортосис
1
Георгий Лория
ВР
44
Павлос Корреа
ЦЗ
88
Андреас Хрисостому
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
77
Деметрис Христофи
ЦП
20
Николаос Кальцас
ЦФ
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
2-3-5
22
Цур
33
Рисванис
2
Араюри
19
Амбарцумян
48
Иоанну
22
Попович
25
Гушбауэр
7
Христодулопулос
7
Делетич
7
Варда
7
Коррейя
3-3-2-2
26
Болат
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
31
Годо
32
Нгаду-Нгаджуй
42
Овусу
21
Опери
4
де Сар
90
Безус
22
Лемаич
9
Бруно
7
Варда
44
Корреа
44
Корреа
7
Варда
7
Делетич
77
Христофи
77
Христофи
7
Делетич
7
Христодулопулос
8
Рушиас
8
Рушиас
7
Христодулопулос
31
Годо
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
31
Годо
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
18
Самуас
17
Кастро-Монтес
90
Безус
9
Тиссудали
9
Тиссудали
90
Безус
42
Овусу
7
М'Бойо
7
М'Бойо
42
Овусу
22
Лемаич
29
Депуатр
29
Депуатр
22
Лемаич
Остались в запасе
Анортосис
Гент
1
Георгий Лория
ВР
88
Андреас Хрисостому
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
20
Николаос Кальцас
ЦФ
25
Нуриу
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
88
Андреас Хрисостому
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
20
Николаос Кальцас
ЦФ
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Анортосис - Гент
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Антонис Пападопулос
Новости команд
Все
Анортосис
Гент
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Клуб Черышева и Савина сохранил место в элите чемпионата Кипра
11 мая
1
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
2025.10.27 20:52
Крыховяк нашел новый клуб в Европе
2024.09.28 16:57
1
Кокорин – вне заявки «Ариса» на ближайший матч
2023.03.07 13:47
1
Кокорин находится в шаге от перехода в «Арис» («СЭ»)
2022.08.30 22:33
2
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+