Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Украина
Андорра - Украина: обзор матча 14 октября 2009
Андорра
14.10.2009, среда, 19:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 6, 12 тур
0 : 6
Завершен
Украина
22'
А. Шевченко
64'
О. Гусев
82'
Я. Ракицкий
83'
Е. Селезнев
86'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Украина
Замена
Д. Гарсиа
️️️️
Х. Санчес Сото
ГОЛ! 0:5!
А. Ярмоленко
Пас отдал
А. Алиев
ГОЛ! 0:4!
Е. Селезнев
Пас отдал
А. Алиев
ГОЛ! 0:3!
Я. Ракицкий
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Милевский
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Шевченко
Замена
А. Гай
️️️️
С. Назаренко
ГОЛ! 0:2!
О. Гусев
Пас отдал
С. Назаренко
Желтая карточка
О. Гусев
ГОЛ! 0:1!
А. Шевченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
22
Давид Манейро
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
5
Фернандо Силва
ПЗ
0
Хули Санчес Сото
ЦП
3
Марк Валес
ЦФ
Главный тренер
Давид Родриго
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
17
Тарас Михалик
ОП
18
Сергей Назаренко
АП
9
Олег Гусев
ПП
15
Артем Милевский
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Андорра
13
Иван Перианес
ВР
18
Виктор Родригес
ЦЗ
15
Жорди Эскура
ПЗ
15
Дженис Гарсиа
ЦП
11
Серхи Морено
АП
20
Хуан Карлос Тоскано
ЦФ
Украина
1
Станислав Богуш
ВР
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
18
Алексей Гай
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
8
Александр Алиев
АП
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
3-1-1
1
Хосеп Гомес
22
Манейро
18
Айяла
5
Силва
0
Санчес Сото
3
Валес
4-1-2-1-2
12
Пятов
14
Кобин
20
Ракицкий
5
Кучер
3
Хачериди
17
Михалик
9
Гусев
7
Ярмоленко
18
Назаренко
7
Шевченко
15
Милевский
0
Санчес Сото
15
Гарсиа
15
Гарсиа
0
Санчес Сото
11
Морено
11
Морено
18
Назаренко
18
Гай
18
Гай
18
Назаренко
7
Шевченко
8
Алиев
8
Алиев
7
Шевченко
15
Милевский
11
Селезнев
11
Селезнев
15
Милевский
Остались в запасе
Андорра
Украина
13
Иван Перианес
ВР
20
Хуан Карлос Тоскано
ЦФ
18
Виктор Родригес
ЦЗ
15
Жорди Эскура
ПЗ
Главный тренер
Давид Родриго
1
Станислав Богуш
ВР
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Остались в запасе
13
Иван Перианес
ВР
20
Хуан Карлос Тоскано
ЦФ
18
Виктор Родригес
ЦЗ
15
Жорди Эскура
ПЗ
Остались в запасе
1
Станислав Богуш
ВР
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Давид Родриго
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Статистика матча Андорра - Украина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
Новости команд
Все
Андорра
Украина
Кавазашвили: «Боюсь, Украина обыграла бы Россию в футбол»
10 октября
13
Воронин: «Больно смотреть, во что превратилась сборная Украины»
10 октября
4
Колосков: «До матча России и Украины я не доживу»
8 октября
7
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
В МИД Венгрии осудили Украину из-за футболиста «Ливерпуля»
7 октября
1
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Мальта – Андорра: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Литва – Андорра: кто победит в товарищеском матче 2026 года
29 сентября
Гибралтар – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2026
27 сентября
Гибралтар – Андорра: кто победит в матче 2 тура Лиги наций 2026/2027
26 сентября
Кавазашвили: «Боюсь, Украина обыграла бы Россию в футбол»
10 октября
13
Воронин: «Больно смотреть, во что превратилась сборная Украины»
10 октября
4
Колосков: «До матча России и Украины я не доживу»
8 октября
7
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
В МИД Венгрии осудили Украину из-за футболиста «Ливерпуля»
7 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+