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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Шахтер
Андерлехт - Шахтер: обзор матча 17 марта 2016
Андерлехт
17.03.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Шахтер
90+3'
Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Шахтер
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Эдуардо
Пас отдал
Дентиньо
90'
+1
Замена
Эдуардо
️️️️
Марлос
88'
Замена
И. Ордец
️️️️
В. Коваленко
Красная карточка
Кара
87'
84'
Вторая желтая
А. Кучер
83'
Замена
Дентиньо
️️️️
Тайсон
81'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Замена
И. Силла
️️️️
Б. Нуйтинк
78'
Замена
Трезеге
️️️️
И. Эзекиель
71'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
С. Баджи
71'
Желтая карточка
И. Эзекиель
66'
Желтая карточка
О. Дешахт
46'
36'
Желтая карточка
А. Кучер
Желтая карточка
С. Дефур
21'
15'
Желтая карточка
Марлос
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
16
Стивен Дефур
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Шахтер
29
Богдан Сарнавский
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-3-1-2
1
Прото
17
Нуйтинк
5
Кара
3
Дешахт
31
Нахар
16
Дефур
26
Прат
25
Баджи
18
Ашампонг
77
Окака-Чука
70
Эзекиель
4-2-2-2
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
31
Исмаили
27
Степаненко
17
Малышев
10
Марлос
21
Коваленко
11
Тайсон
14
Феррейра
25
Баджи
18
Тилеманс
18
Тилеманс
25
Баджи
70
Эзекиель
7
Трезеге
7
Трезеге
70
Эзекиель
17
Нуйтинк
26
Силла
26
Силла
17
Нуйтинк
11
Тайсон
31
Дентиньо
31
Дентиньо
11
Тайсон
21
Коваленко
18
Ордец
18
Ордец
21
Коваленко
10
Марлос
9
Эдуардо
9
Эдуардо
10
Марлос
Остались в запасе
Андерлехт
Шахтер
33
Дави Руф
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
11
Бернард
ЛВ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
11
Бернард
ЛВ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Андерлехт - Шахтер
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Констант Ванден Сток
Где смотреть матч:
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