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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Андерлехт
Шахтер - Андерлехт: обзор матча 10 марта 2016
Шахтер
10.03.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Андерлехт
21'
Тайсон
24'
А. Кучер
79'
Эдуардо
69'
Ф. Ашампонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Андерлехт
Замена
Дентиньо
️️️️
Эдуардо
87'
87'
Желтая карточка
Кара
ГОЛ! 3:1!
Эдуардо
Пас отдал
Бернард
79'
74'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
С. Баджи
Замена
В. Нем
️️️️
Марлос
74'
69'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ашампонг
Пас отдал
И. Конте
67'
Замена
И. Конте
️️️️
Д. Прат
67'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
М. Суарес
55'
Желтая карточка
С. Баджи
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
45'
ГОЛ! 2:0!
А. Кучер
Пас отдал
Д. Срна
24'
ГОЛ! 1:0!
Тайсон
Пас отдал
В. Коваленко
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
16
Стивен Дефур
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
7
Матиас Суарес
ЦФ
Шахтер
29
Богдан Сарнавский
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
4-1-2-3
30
Пятов
31
Исмаили
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
17
Малышев
21
Коваленко
10
Марлос
14
Феррейра
11
Тайсон
9
Эдуардо
4-3-1-2
1
Прото
31
Нахар
17
Нуйтинк
5
Кара
3
Дешахт
16
Дефур
25
Баджи
26
Прат
18
Ашампонг
7
Суарес
77
Окака-Чука
9
Эдуардо
31
Дентиньо
31
Дентиньо
9
Эдуардо
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
10
Марлос
18
Нем
18
Нем
10
Марлос
25
Баджи
18
Тилеманс
18
Тилеманс
25
Баджи
7
Суарес
31
Джуричич
31
Джуричич
7
Суарес
26
Прат
15
Конте
15
Конте
26
Прат
Остались в запасе
Шахтер
Андерлехт
29
Богдан Сарнавский
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
33
Дави Руф
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Андерлехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
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