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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Карабах
Андерлехт - Карабах: обзор матча 10 декабря 2015
Андерлехт
10.12.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 6 тур
2 : 1
Завершен
Карабах
28'
Э. Нахар
31'
С. Окака-Чука
26'
Д. Кинтана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Карабах
Замена
Э. Кавая
️️️️
Д. Прат
90'
Замена
И. Силла
️️️️
С. Окака-Чука
81'
80'
Желтая карточка
Мичел
75'
Замена
Р. Пепон
️️️️
Г. Гараев
71'
Замена
Мичел
️️️️
Шумбиньо
Желтая карточка
Д. Лукебакио
70'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
И. Эзекиель
66'
63'
Замена
Д. Тагиев
️️️️
А. Исмаилов
51'
Желтая карточка
Р. Алмейда
48'
Желтая карточка
Д. Кинтана
35'
Желтая карточка
С. Арментерос
ГОЛ! 2:1!
С. Окака-Чука
Пас отдал
О. Дешахт
31'
ГОЛ! 1:1!
Э. Нахар
Пас отдал
Ю. Тилеманс
28'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кинтана
Пас отдал
С. Арментерос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
5
Кара
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
7
Матиас Суарес
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
86
Шумбиньо
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
9
Энди Кавая
ЦФ
Карабах
1
Фархад Велиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
77
Джавид Тагиев
ЦП
9
Эльвин Мамедов
ЦП
8
Мичел
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
14
Риделль Пепон
ЦФ
4-3-3
1
Прото
5
Кара
3
Дешахт
21
Н'Сакаля
31
Нахар
18
Тилеманс
30
Жилле
26
Прат
70
Эзекиель
7
Суарес
77
Окака-Чука
3-1-5-1
23
Сехич
14
Садыгов
5
Медведев
15
Гусейнов
2
Гараев
20
Алмейда
10
Кинтана
22
Исмаилов
18
Гурбанов
86
Шумбиньо
55
Арментерос
70
Эзекиель
14
Лукебакио
14
Лукебакио
70
Эзекиель
77
Окака-Чука
26
Силла
26
Силла
77
Окака-Чука
26
Прат
9
Кавая
9
Кавая
26
Прат
22
Исмаилов
77
Тагиев
77
Тагиев
22
Исмаилов
2
Гараев
14
Пепон
14
Пепон
2
Гараев
86
Шумбиньо
8
Мичел
8
Мичел
86
Шумбиньо
Остались в запасе
Андерлехт
Карабах
33
Дави Руф
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
1
Фархад Велиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
9
Эльвин Мамедов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Остались в запасе
1
Фархад Велиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
9
Эльвин Мамедов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Андерлехт - Карабах
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Констант Ванден Сток
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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