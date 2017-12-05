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Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Андерлехт
Селтик - Андерлехт: обзор матча 05 декабря 2017
Селтик
05.12.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
0 : 1
Завершен
Андерлехт
62'
Й. Шимунович (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Андерлехт
Желтая карточка
О. Нтчам
90'
62'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Й. Шимунович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
16
Адриан Требель
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Андерлехт
26
Матс Селс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Массимо Бруно
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
4-4-1-1
1
Гордон
6
Тирни
55
Шимунович
28
Боята
23
Лустиг
8
Браун
7
Синклейр
17
Армстронг
42
МакГрегор
49
Форрест
9
Дембеле
4-5-1
23
Букс
8
Аппиа
5
Кара
25
Спайич
37
Обрадович
16
Требель
94
Ханни
16
Геркенс
24
Кумс
18
Дендокер
7
Оникуру
Остались в запасе
Селтик
Андерлехт
24
Дорус Де Врис
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
26
Матс Селс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Массимо Бруно
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Массимо Бруно
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Селтик - Андерлехт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
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