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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Бурсаспор
Андерлехт - Бурсаспор: обзор матча 25 августа 2011
Андерлехт
25.08.2011, четверг, 22:30
Лига Европы
2 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Бурсаспор
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Матчи команд
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Андерлехт
- : -
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25.10.2026
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0 : 0
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Гезтепе
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Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
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