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Лига чемпионов 2026/2027
Андерлехт - Бенфика
Андерлехт - Бенфика: обзор матча 27 ноября 2013
Андерлехт
27.11.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
2 : 3
Завершен
Бенфика
18'
Ч. Мбемба
76'
М. Бруно
33'
Н. Матич
52'
Ч. Мбемба (АГ)
90'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Бенфика
90'
+2
Желтая карточка
Артур
90'
ГОЛ! 2:3!
Родриго
Пас отдал
М. Сулеймани
89'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Л. Маркович
Желтая карточка
А. Митрович
88'
87'
Замена
Родриго
️️️️
Э. Перес
78'
Желтая карточка
А. Алмейда
ГОЛ! 2:2!
М. Бруно
Пас отдал
Э. Ванден Борре
76'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Б. Нуйтинк
73'
72'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Н. Гайтан
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
О. Дешахт
55'
52'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ч. Мбемба
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
49'
33'
ГОЛ! 1:1!
Н. Матич
Пас отдал
Э. Перес
Желтая карточка
М. Бруно
29'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Мбемба
Пас отдал
Ф. Н'Сакаля
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
30
Гийом Жилле
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Бенфика
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
10
Николас Гайтан
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Андерлехт
1
Томас Камински
ВР
31
Энди Нахар
ПЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
6
Деми Де Зеув
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
9
Рональд Варгас
АП
Бенфика
1
Ян Облак
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
31
Филип Джуричич
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Прото
3
Дешахт
17
Нуйтинк
99
Мбемба
21
Н'Сакаля
8
Куяте
20
Ванден Борре
30
Жилле
26
Прат
17
Бруно
9
Митрович
4-1-3-2
1
Артур
4
Луизао
24
Гарай
2
Перейра
28
Силвиу
18
Матич
10
Гайтан
33
Перес
15
Фейса
9
Лима
8
Маркович
17
Нуйтинк
9
Варгас
9
Варгас
17
Нуйтинк
3
Дешахт
18
Ашампонг
18
Ашампонг
3
Дешахт
10
Гайтан
10
Сулеймани
10
Сулеймани
10
Гайтан
8
Маркович
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
8
Маркович
33
Перес
19
Родриго
19
Родриго
33
Перес
Остались в запасе
Андерлехт
Бенфика
1
Томас Камински
ВР
31
Энди Нахар
ПЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
1
Ян Облак
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
31
Энди Нахар
ПЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Андерлехт - Бенфика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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