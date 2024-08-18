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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Америка - Колорадо
Америка - Колорадо: обзор матча 18 августа 2024
Америка
18.08.2024, воскресенье, 05:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/4 финала
0 : 1
Счет по пенальти – 8 : 9
Завершен
Колорадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Америка - Колорадо
Пенальти не реализован!
Л. Малагон
ГОЛ!
З. Стеффен
7:9
ГОЛ!
К. Харрис
7:8
ГОЛ!
И. Эрнандес
7:7
ГОЛ!
С. Винс
6:7
ГОЛ!
А. Фидальго
6:6
ГОЛ!
О. Ларрас
5:6
ГОЛ!
C. Calderón
5:5
ГОЛ!
K. Rosenberry
4:5
Пенальти не реализован!
И. Лихновски
ГОЛ!
К. Ронан
4:4
ГОЛ!
С. Касерес
4:3
ГОЛ!
А. Максе
3:3
ГОЛ!
Э. Санчес
3:2
Пенальти не реализован!
Р. Наварро
ГОЛ!
И. Рейес
2:2
ГОЛ!
К. Бассетт
1:2
ГОЛ!
Х. Мартин
1:1
ГОЛ!
Д. Михайлович
0:1
88'
Желтая карточка
Р. Наварро
Замена
A. Cervantes
️️️️
Джонатан
87'
Замена
И. Эрнандес
️️️️
Б. Родригес
87'
Замена
C. Calderón
️️️️
К. Борха
87'
70'
Замена
О. Ларрас
️️️️
O. Fernandez
Замена
Э. Санчес
️️️️
Д. Вальдес
68'
57'
Замена
К. Харрис
️️️️
J. Lewis
28'
Желтая карточка
O. Fernandez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка
1
Луис Малагон
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
3
Исраэль Рейес
ЦЗ
3
Игор Лихновски
ЦЗ
21
Себастьян Касерес
ЦЗ
26
Ричард Санчес
ЦП
6
Джонатан
ЦП
15
Альваро Фидальго
ЦП
10
Диего Вальдес
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
9
Хенри Мартин
(К)
ЦФ
Колорадо
1
Зак Стеффен
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
(К)
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
22
Omir Fernandez
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Америка
30
Родольфо Кота
ВР
12
Jonathan Estrada Barajas
ВР
29
Ramón Juárez
ЦЗ
12
Cristian Calderón
ЦЗ
32
Miguel Vazquez
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
2
Emilio Lara
ЦЗ
29
José Rodríguez
ЦП
13
Alan Cervantes
ЦП
34
Dagoberto Espinoza
ЦП
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
28
Эрик Санчес
ЦФ
Колорадо
31
Adam Beaudry
ВР
41
Ethan Bandre
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
99
Jackson Travis
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
13
Wayne Frederick
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
4-4-1-1
1
Малагон
26
Борха
3
Лихновски
21
Касерес
3
Рейес
26
Санчес
15
Фидальго
10
Вальдес
6
Джонатан
7
Родригес
9
Мартин
4-2-1-3
1
Стеффен
2
5
Абубакар
2
Максе
23
Винс
17
Бассетт
25
Ронан
10
Михайлович
9
Наварро
14
22
26
Борха
12
12
26
Борха
6
Джонатан
13
13
6
Джонатан
7
Родригес
19
Эрнандес
19
Эрнандес
7
Родригес
10
Вальдес
28
Санчес
28
Санчес
10
Вальдес
14
14
Харрис
14
Харрис
14
22
8
Ларрас
8
Ларрас
22
Остались в запасе
Америка
Колорадо
30
Родольфо Кота
ВР
12
Jonathan Estrada Barajas
ВР
29
Ramón Juárez
ЦЗ
32
Miguel Vazquez
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
2
Emilio Lara
ЦЗ
29
José Rodríguez
ЦП
34
Dagoberto Espinoza
ЦП
31
Adam Beaudry
ВР
41
Ethan Bandre
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
99
Jackson Travis
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
13
Wayne Frederick
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
30
Родольфо Кота
ВР
12
Jonathan Estrada Barajas
ВР
29
Ramón Juárez
ЦЗ
32
Miguel Vazquez
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
2
Emilio Lara
ЦЗ
29
José Rodríguez
ЦП
34
Dagoberto Espinoza
ЦП
Остались в запасе
31
Adam Beaudry
ВР
41
Ethan Bandre
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
99
Jackson Travis
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
13
Wayne Frederick
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Америка - Колорадо
2
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
4
6
Офсайды
0
1
Количество передач
595
383
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
12
6
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Америка
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Америка
0 : 0
29.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Монтеррей
0 : 0
26.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
1 : 0
22.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Пумас
2 : 2
08.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Америка
2 : 2
01.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Америка
1 : 1
29.10.2026
Тихуана
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Главный судья:
Keylor Herrera, Costa Rica
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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