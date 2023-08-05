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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Чикаго Файр - Америка
Чикаго Файр - Америка: обзор матча 05 августа 2023
Чикаго Файр
05.08.2023, суббота, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Америка
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Чикаго Файр - Америка
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
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Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
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- : -
29.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Монтеррей
0 : 0
26.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
1 : 0
22.11.2026
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Мексика. Лига МХ, 16 тур
Пумас
2 : 2
08.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Америка
2 : 2
01.11.2026
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Мексика. Лига МХ, 7 тур
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