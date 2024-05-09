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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Альянса - Серро Портеньо
Альянса - Серро Портеньо: обзор матча 09 мая 2024
Альянса
09.05.2024, четверг, 03:00
Кубок Либертадорес, группа A, 4 тур
1 : 1
Завершен
Серро Портеньо
80'
H. Barcos
26'
Х. Итурбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альянса - Серро Портеньо
90'
Желтая карточка
F. Fernandez
88'
Замена
R. Carrascal
️️️️
F. Peralta
Желтая карточка
F. Zanelatto
86'
ГОЛ! 1:1!
H. Barcos
Пас отдал
S. Rodríguez
80'
76'
Желтая карточка
C. Baez
Замена
J. D´Arrigo
️️️️
J. De Santis
76'
67'
Замена
F. Fernandez
️️️️
C. Dominguez
67'
Замена
A. Oviedo
️️️️
Д. Чурин
59'
Замена
В. Виера
️️️️
Х. Итурбе
Замена
F. Zanelatto
️️️️
C. Cabellos
55'
Замена
A. Arregui
️️️️
Д. Рамос
55'
46'
Замена
Х. Морель
️️️️
F. Carrizo
Замена
Г. Коста
️️️️
C. Neira
46'
45'
+2
Желтая карточка
F. Peralta
Желтая карточка
Д. Рамос
35'
26'
ГОЛ! 0:1!
Х. Итурбе
Пас отдал
F. Peralta
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альянса
1
Анхело Кампос
ВР
22
Хуан Пабло Фрейтес
ЦЗ
6
Ренцо Гарсес
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Christian Neira
ЦП
21
Catriel Cabellos
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
8
Sebastián Rodríguez
ЦП
26
Джовани Рамос
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
29
Hernán Barcos
(К)
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Серро Портеньо
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
33
C. Baez
ЦЗ
15
Алан Бенитес
ЦЗ
8
F. Carrizo
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
26
Роберт Пирис
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
4
Eduardo Brock
ЦФ
1
Jean
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
9
Диего Чурин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Виктор Бернай
Альянса
32
Franco Saravia
ВР
12
Ángel De la Cruz
ВР
13
Marco Huaman
ЦЗ
95
Yordi Vílchez
ЦЗ
8
Габриэль Коста
ЛВ
8
Axel Moyano
ЦП
5
Adrián Arregui
ЦП
15
Jesús Castillo
ЦП
80
Jhamir D´Arrigo
ЦП
77
F. Zanelatto
ЦФ
26
Víctor Guzmán
ЦФ
8
Aldair Fuentes
ЦФ
Серро Портеньо
35
Роналдо Де Хесус
ЦЗ
14
Вайлдер Виера
ЦП
15
R. Carrascal
ЦП
5
Хорхе Морель
ЦП
19
A. Oviedo
ЦФ
27
L. Riveros
ЦФ
40
F. Fernandez
ЦФ
3-4-3
1
Кампос
22
Фрейтес
6
Гарсес
3
Самбрано
22
90
Серна
8
21
29
9
26
Рамос
3-3-1-4
33
15
Бенитес
15
Арсамендия
8
16
26
Пирис
11
Итурбе
9
Чурин
10
1
4
21
77
77
21
26
Рамос
5
5
26
Рамос
9
80
80
9
22
8
Коста
8
Коста
22
11
Итурбе
14
Виера
14
Виера
11
Итурбе
16
15
15
16
9
Чурин
19
19
9
Чурин
10
40
40
10
8
5
Морель
5
Морель
8
Остались в запасе
Альянса
Серро Портеньо
32
Franco Saravia
ВР
12
Ángel De la Cruz
ВР
13
Marco Huaman
ЦЗ
95
Yordi Vílchez
ЦЗ
8
Axel Moyano
ЦП
15
Jesús Castillo
ЦП
26
Víctor Guzmán
ЦФ
8
Aldair Fuentes
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
35
Роналдо Де Хесус
ЦЗ
27
L. Riveros
ЦФ
Главный тренер
Виктор Бернай
Остались в запасе
32
Franco Saravia
ВР
12
Ángel De la Cruz
ВР
13
Marco Huaman
ЦЗ
95
Yordi Vílchez
ЦЗ
8
Axel Moyano
ЦП
15
Jesús Castillo
ЦП
26
Víctor Guzmán
ЦФ
8
Aldair Fuentes
ЦФ
Остались в запасе
35
Роналдо Де Хесус
ЦЗ
27
L. Riveros
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Рестрепо
Главный тренер
Виктор Бернай
Статистика матча Альянса - Серро Портеньо
2
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
16
19
Офсайды
0
1
Количество передач
389
226
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
65
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.59
Матчи команд
Альянса
Перу. Лига 1, 17 тур
Альянса
5 : 0
21.11.2026
Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 1
08.11.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 15 тур
Альянса
1 : 0
04.11.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 14 тур
Спортинг Кристал
3 : 2
29.10.2026
Альянса
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 1
25.10.2026
Альянса
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 21 тур
Серро Портеньо
- : -
29.11.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 20 тур
Насьональ
2 : 0
24.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Серро Портеньо
1 : 1
08.11.2026
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Серро Портеньо
0 : 2
01.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 3
26.10.2026
Серро Портеньо
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Стадион:
Алехандро Вильянуэва
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