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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
США - Алжир
США - Алжир: обзор матча 23 июня 2010
США
23.06.2010, среда, 18:00
Чемпионат мира, группа C, 3 тур
1 : 0
Завершен
Алжир
90+1'
Л. Донован
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол США - Алжир
+3
Вторая желтая
А. Яхья
ГОЛ! 1:0!
Л. Донован
+1
Желтая карточка
Д. Бисли
Замена
Р. Саифи
️️️️
К. Матмур
Желтая карточка
М. Ласен
Замена
Д. Бисли
️️️️
Д. Борнштейн
Желтая карточка
А. Яхья
Замена
А. Гедиура
️️️️
К. Зиани
Замена
А. Геззаль
️️️️
Р. Джеббур
Замена
Э. Баддл
️️️️
М. Эду
Желтая карточка
Ж. Алтидор
Замена
Б. Фейлхабер
️️️️
Э. Гомес
11'
Желтая карточка
Х. Йебда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
12
Тим Ховард
ВР
6
Стивен Черундоло
ЛЗ
3
Карлос Боканегра
(К)
ЦЗ
15
Джей ДеМерит
ЦЗ
12
Джонатан Борнштейн
ПЗ
10
Лэндон Донован
ЛП
4
Майкл Брэдли
ОП
7
Морис Эду
ЦП
8
Клинт Демпси
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
9
Эркулес Гомес
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
3
Надир Бельхадж
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
4
Антар Яхья
(К)
ЦЗ
2
Маджид Бугерра
ПЗ
17
Фуед Кадир
ЛП
7
Хассан Йебда
ОП
15
Карим Зиани
ЦП
8
Мехди Ласен
ПП
13
Карим Матмур
ЦФ
11
Рафик Джеббур
ЦФ
Главный тренер
Рабах Саадан
США
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Маркус Ханеманн
ВР
21
Кларенс Гудсон
ЦЗ
2
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Огучи Оньеву
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
11
Стюарт Холден
ЦП
16
Франциско Торрес
ЦП
22
Бенни Фейлхабер
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
14
Эдсон Баддл
ЦФ
Алжир
1
Лоунес Гауауи
ВР
16
Фаузи Шауши
ВР
12
Хабиб Беллаид
ЛЗ
6
Джамел Месба
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
17
Адлан Гедиура
ЦП
6
Язид Мансури
ЦП
7
Рияд Будебуз
АП
10
Рафик Саифи
ЦФ
9
Абделькадер Геззаль
ЦФ
22
Джамель Абдун
ЦФ
4-1-3-2
12
Ховард
6
Черундоло
3
Боканегра
15
ДеМерит
12
Борнштейн
4
Брэдли
10
Донован
7
Эду
8
Демпси
9
Гомес
17
Алтидор
4-1-3-2
23
М'Боли
2
Бугерра
5
Халлиш
4
Яхья
3
Бельхадж
7
Йебда
8
Ласен
15
Зиани
17
Кадир
11
Джеббур
13
Матмур
7
Эду
14
Баддл
14
Баддл
7
Эду
9
Гомес
22
Фейлхабер
22
Фейлхабер
9
Гомес
12
Борнштейн
7
Бисли
7
Бисли
12
Борнштейн
13
Матмур
10
Саифи
10
Саифи
13
Матмур
15
Зиани
17
Гедиура
17
Гедиура
15
Зиани
11
Джеббур
9
Геззаль
9
Геззаль
11
Джеббур
Остались в запасе
США
Алжир
21
Кларенс Гудсон
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Маркус Ханеманн
ВР
2
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Огучи Оньеву
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
11
Стюарт Холден
ЦП
16
Франциско Торрес
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
1
Лоунес Гауауи
ВР
16
Фаузи Шауши
ВР
12
Хабиб Беллаид
ЛЗ
6
Джамел Месба
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
6
Язид Мансури
ЦП
7
Рияд Будебуз
АП
22
Джамель Абдун
ЦФ
Главный тренер
Рабах Саадан
Остались в запасе
21
Кларенс Гудсон
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Маркус Ханеманн
ВР
2
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Огучи Оньеву
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
11
Стюарт Холден
ЦП
16
Франциско Торрес
ЦП
Остались в запасе
1
Лоунес Гауауи
ВР
16
Фаузи Шауши
ВР
12
Хабиб Беллаид
ЛЗ
6
Джамел Месба
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
6
Язид Мансури
ЦП
7
Рияд Будебуз
АП
22
Джамель Абдун
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Рабах Саадан
Статистика матча США - Алжир
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Помощники судьи:
Петер Херманс
Вальтер Вроманс (оба - Бельгия)
Стадион:
Лофтус Версфельд
Где смотреть матч:
"Россия-2" 17:25 (прямая трансляция)
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