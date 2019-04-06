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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Бурсаспор
Аланьяспор - Бурсаспор: обзор матча 06 апреля 2019
Аланьяспор
06.04.2019, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Бурсаспор
72'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Бурсаспор
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
Пас отдал
Л. Вильяфаньес
72'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
67'
67'
Желтая карточка
Я. Латовлевич
Желтая карточка
Й. Шурал
57'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
45'
23'
Желтая карточка
О. Шеджу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Байано
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Бурсаспор
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
2-3-3
33
Цавеллас
21
Н'Сакаля
11
Туфан
6
Гюльселам
34
Алкилич
10
Джалма
61
Сиссе
32
Шурал
2-2-1-1
27
Шеджу
10
Эрдоган
35
Кара
25
Баджи
8
Торун
6
Савье
Остались в запасе
Аланьяспор
Бурсаспор
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Байано
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
2
Байано
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Статистика матча Аланьяспор - Бурсаспор
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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