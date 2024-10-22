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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Гарафа - Аль-Васл
Аль-Гарафа - Аль-Васл: обзор матча 22 октября 2024
Аль-Гарафа
22.10.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 3 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Васл
44'
Ф. Сасси
84'
Ф. Лима (П)
90+2'
И. Саксесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Гарафа - Аль-Васл
Замена
R. Boussafi
️️️️
В. Кечрида
90'
+6
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
И. Саксесс
Пас отдал
А. Перес
Желтая карточка
Ф. Сасси
89'
Замена
А. Аль-Ганехи
️️️️
А. Гуннарссон
85'
84'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Лима
78'
Замена
A. Salmin
️️️️
M. Suroor
69'
Желтая карточка
S. Juma Awad
63'
Желтая карточка
M. Suroor
61'
Замена
J. Santos
️️️️
Х. Сеферович
Замена
A. Yousif
️️️️
S. Fadlalla
54'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сасси
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Гарафа
15
Серхио Рико
ВР
13
Фержани Сасси
(К)
ВР
4
S. Sano
ЦЗ
15
Matías Nani
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
29
Fabricio Díaz
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
Аль-Васл
1
Khaled Saif
ВР
4
Soufiane Bouftini
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
31
Nicolás Giménez
ЦЗ
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
6
Siaka Sidibe
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
10
Фабио Лима
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Ali Saleh
(К)
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Аль-Гарафа
1
Khalifa Ababacar
ВР
24
Hamad Majid
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
2
A. Yousif
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
16
Youssef Hassan
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
22
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
99
Jamal Hamed
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
Аль-Васл
32
Mohamed Ali
ВР
12
Абдулрахман Салех
ЛЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
11
Jonatas Santos
ЦЗ
18
Malek Janeer
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Adama Diallo
ЦФ
7
Кайо Канедо
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-3-2
15
Серхио Рико
4
15
23
28
Кечрида
29
5
Гуннарссон
8
Браими
17
Коман
13
Хоселу
3-2-2-1-2
1
25
Перес
31
44
4
15
Сын Хен
6
6
10
Лима
7
9
Сеферович
23
2
2
23
5
Гуннарссон
22
Аль-Ганехи
22
Аль-Ганехи
5
Гуннарссон
28
Кечрида
17
17
28
Кечрида
9
Сеферович
11
11
9
Сеферович
6
5
5
6
Салех
7
Канедо
7
Канедо
Салех
Остались в запасе
Аль-Гарафа
Аль-Васл
1
Khalifa Ababacar
ВР
24
Hamad Majid
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
16
Youssef Hassan
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
99
Jamal Hamed
ЦФ
32
Mohamed Ali
ВР
12
Абдулрахман Салех
ЛЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
18
Malek Janeer
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Adama Diallo
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Остались в запасе
1
Khalifa Ababacar
ВР
24
Hamad Majid
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
16
Youssef Hassan
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
99
Jamal Hamed
ЦФ
Остались в запасе
32
Mohamed Ali
ВР
12
Абдулрахман Салех
ЛЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
18
Malek Janeer
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
9
Adama Diallo
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Статистика матча Аль-Гарафа - Аль-Васл
1
2
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
9
Офсайды
0
4
Количество передач
320
419
Сейвы
4
0
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шахания
- : -
04.12.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
27.11.2026
Аль-Гарафа
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
2 : 1
23.11.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 7 тур
Аль-Васл
4 : 2
28.11.2026
Аль-Зафра
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Трактор
1 : 5
23.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Васл
2 : 1
19.11.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Васл
4 : 3
02.11.2026
Аль-Кува Аль-Джавия
Информация о матче
Главный судья:
Хюн-Джин Ко
(Сеул)
Стадион:
Аль Бейт
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