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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Аль-Джазира - Пачука
Аль-Джазира - Пачука: обзор матча 16 декабря 2017
Аль-Джазира
16.12.2017, суббота, 17:00
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
1 : 4
Завершен
Пачука
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Джазира - Пачука
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0
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Желтые карточки
0
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Информация о матче
Стадион:
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