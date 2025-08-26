Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Аккрингтон Стэнли - Донкастер Роверс
Аккрингтон Стэнли - Донкастер Роверс: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Аккрингтон Стэнли
26.08.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Донкастер Роверс
Матч
Личные встречи
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Донкастер Роверс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
10 февраля, 22:40
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
11 января, 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
11 января, 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
3 декабря 2024, 20:14
4
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
11 января, 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
11 января, 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
3 декабря 2024, 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
28 января 2020, 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
28 января 2020, 07:44
21
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
10 февраля, 22:40
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
1
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
7 февраля 2019, 01:46
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
26 января 2019, 20:00
1
«Донкастер» расторг контракт с сыном Алекса Фергюсона
5 июня 2018, 06:56
Больше новостей
Последние матчи
Все
Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 4 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
19.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 3 тур
Донкастер Роверс
1 : 1
16.08.2025
Уиком Уондерерс
Англия. Вторая лига, 3 тур
Солфорд Сити
2 : 1
16.08.2025
Аккрингтон Стэнли
Англия. Первая лига, 2 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 2
09.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Вторая лига, 2 тур
Крю Александра
2 : 0
09.08.2025
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 3 тур
Солфорд Сити
2 : 1
16.08.2025
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 2 тур
Крю Александра
2 : 0
09.08.2025
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 1 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
02.08.2025
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 46 тур
Аккрингтон Стэнли
0 : 1
03.05.2025
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 45 тур
Уолсолл
0 : 1
26.04.2025
Аккрингтон Стэнли
Англия. Первая лига, 4 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
19.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 3 тур
Донкастер Роверс
1 : 1
16.08.2025
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 2 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 2
09.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 1 тур
Донкастер Роверс
1 : 0
02.08.2025
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 46 тур
Ноттс Каунти
1 : 2
03.05.2025
Донкастер Роверс
